Marvel Sinematik Evreni’nin en köklü yapımlarından biri olan Avengers, radikal bir değişiklikle gündemde. 2026 yılında vizyona girecek olan “Avengers: Doomsday” filmiyle birlikte, ikonik Avengers logo tasarımı da tamamen yenileniyor. İşte yeni Avengers logosu!

İçindekiler Avengers yeni logosu MCU evrenine yeni bir soluk getirecek

Avengers yeni logosu MCU evrenine yeni bir soluk getirecek

Avengers yeni logosunda kırmızı arka plan üzerine konumlandırılmış metalik bir “A” harfi öne çıkıyor. Bu yeni Avengers logo tasarımı, filmin karanlık atmosferini ve hikâyeye yön veren Doctor Doom etkisini doğrudan yansıtıyor.

Avengers yeni logosu, sadece görsel bir değişiklik değil; aynı zamanda MCU gelecekteki tonunu belirleyecek bir adım. Robert Downey Jr.’ın Doctor Doom rolüyle geri dönüş yapacağı bu yapım, Marvel evreninde taşları yerinden oynatabilir.

İlginizi Çekebilir: Marvel Thunderbolts filmi rekor kırıyor! İzlenir mi?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.