Rehber
TP-Link tarafından, Wi-Fi problemlerinize sunulan çözümler
Covid-19 salgını nedeniyle hem eğitim, hem çalışma yaşamının, yoğunluklu olarak ev içine taşınmasıyla; ev içi Wi-Fi problemleri de artış gösterdi. TP-Link mühendisleri, evlerde en sık görülen Wi-Fi sorunları ve çözümlerini, internet kullanıcıları için açıkladı.
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Covid-19 sürecinde, ev ortamında karşılaştığınız Wi-Fi problemlerinizi nasıl çözebilirsiniz
Covid-19 sürecinde, hayatlarımızdaki değişiklikler en çok da ev ortamlarına yansıdı. Her hanede, bireylerin eğitim ve çalışma eylemlerini evden sürdürmesiyle beraber; birçok kullanıcı çeşitli Wi-Fi problemleriyle karşılaşmaya başladı. Haliyle birçok kişi için, eğitim ve çalışma gibi süreçleri kesintisiz bir şekilde sürdürebilmek çok önemli bir hale geldi. Karşılaşılan problemler ve bu problemlerin çözümleriyle ilgili bilgi sunan TP-Link mühendisleri, birçok kullanıcının işine yarayabilecek detayları paylaştı.
Wi-Fi sorunlarının bir bölümünün, ev içi yapı öğelerinden kaynaklandığını belirten uzmanlar, bir diğer sorun tipinin ise yanlış cihaz seçimi ya da yerleştirilmesinden kaynaklı olduğunu belirttiler. Fakat bu 2 problemin çözümünün de zor olmadığını belirten yetkililer, sorunun doğru saptanmasının ve doğru çözümün seçilmesinin en önemli çözüm unsurları olduğunu vurguluyorlar. Bu nedenle salgının başlaması ve evden eğitim ve çalışmanın yoğunlaşmasına paralel olarak; TP-Link’in destek hizmetlerini çeşitlendirdiğini belirten yetkililer, satın alma öncesi de kullanıcılara destek hizmeti veriyorlar. TP-Link web sitesinde yer alan canlı destek hattından Wi-Fi sorununu aktaran kullanıcılara, hangi tip ürünle bu sorunu çözebileceği konusunda da destek veriliyor. Ayrıca bu hizmetten, TP-Link kullanıcısı olmayan kişiler de yararlanabiliyor. Evlerde yaşanan Wi-Fi sorunlarının cihaza bağlı sorunlar ya da evlerin yapısına bağlı sorunlar olmak üzere iki ana nedeni olduğunu belirten TP-Link yetkilileri, farklı ağ ürünleriyle her sorunun çözülebileceğini belirtiyorlar.
Bütün Wi-Fi problemlerinize çözüm mümkün
Türkiye’de modem kullanım süresinin Avrupa ülkelerine oranla bir hayli uzun olduğu, bunun da özellikle salgın döneminde hız, kapsama, performans düşüklüğü gibi şikayetlere sebep olduğu bildiriliyor. Özellikle eski teknolojili modemlerin, artık daha çok cihazın bağlı olduğu ve evin her yerinden internete erişilmek istendiği evlerde yetersiz kaldığını söyleyen TP-Link uzmanları, bugün yeni ürün alacakların en az Wi-Fi 5 (AC) destekli cihazlara yatırım yapması gerektiğini belirtiyorlar. Yeni teknolojili ağ ürünleri sadece daha yüksek hız sağlamıyor; birçok farklı teknoloji sayesinde ağ performansını da yukarıya çıkarıyor. Örneğin çift bant destekli bir modem, daha çok cihaza destek verebiliyor. Ya da beamforming (hüzmeleme) teknolojisi sayesinde Wi-Fi sinyalleri, ağa bağlı cihazlara doğru yöneltildiğinden daha geniş bir kapsama alanı elde edilebiliyor. Bu nedenle eski teknolojili modemlerin yenilenmesi evlerdeki pek çok Wi-Fi sorununu da çözebiliyor. Ayrıca modemlerin yerleştirildiği yer de çok önemli. Mümkün olduğunca evin ortasında bir yere yerleştirilen ve etrafında parazite neden olacak elektronik cihazların olmadığı bir modemden daha iyi performans alınacağı belirtiliyor.
Ek olarak, yeni nesil cihaz kullanan ve doğru yerleştirdiği halde Wi-Fi ölü bölge sorunu yaşayan çok sayıda kullanıcı da var. Bunun da en önemli nedeni, evlerin yapılarıyla ilgili. Standart, orta büyüklükte ama bol koridorlu, kalın betonarme duvarlı evlerde, Wi-Fi sinyallerinin her odaya ulaşmasına rağmen; kaliteli bir bağlantının gerçekleşemeyebileceğini söyleyen uzmanlar, Türkiye’de genelde pek çok evin bu yapıda olduğunu belirtiyorlar. “Bol ya da uzun koridor ve koridor boyunca sıralanan odalar, alanlar, bolca ahşap kapı Wi-Fi sinyallerini engelleyen unsurlardır” diyen uzmanlar, bu tip sorunlarda modem değiştirmenin (eski teknolojili modem kaynaklı sorunlar dışında) çözüm olamayacağını vurguluyorlar. Evin yapısından kaynaklı sorun yaşayanların da menzil genişletici (range extender) çözümleriyle bu sorunu aşabileceklerini belirtiyorlar.
Mesh ürünleriyle, evinizdeki ölü bölge sorununu çözebilirsiniz
“Küçük dairelerde doğru yere yerleştirilen bir menzil genişletici, ölü bölge sorununu genellikle çözer” diyen TP-Link uzmanları; ancak aynı Wi-Fi adı ve şifre ile kesintisiz bağlantı ve garantili çözüm isteyenlerin mutlaka Mesh Wi-Fi ürünlerini incelemeleri gerektiğini vurguluyorlar. Her ev tipine ve her bütçeye uygun bir mesh ürünü bulmak mümkün.
Katlı evlerde ise menzil genişleticilerin bu sorunu çözemeyeceğini vurgulayan TP-Link uzmanları, katlı evlerde, her katta ağa erişebilmek için powerline adaptörleri öneriyorlar. Powerline adaptörler, en basit anlatımıyla evde var olan elektrik hattını aynı zamanda internet hattı haline getirmeyi sağlıyorlar. Böylece ev ağı için yeniden kablo çekmek gerekmiyor. Wi-Fi sorunları nedeniyle evden çalışan ebeveynler ile uzaktan eğitim alan çocukların salonda toplanmak zorunda kaldığı pek çok ev bulunuyor. Bu da eğitimin de işin de performansını olumsuz etkiliyor, aile üyeleri arasında da sorunlara neden olabiliyor. TP-Link uzmanları, bunun çözümsüz olmadığını ve gerek danışmanlık vererek gerekse geniş ürün yelpazesi ile çok çeşitli çözüm sunarak TP-Link’in kullanıcıların yanında olduğunu belirtiyorlar. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Donanım
Oyuncu monitörlerinde, panel tipleri ve panel özellikleri neler
Birçok kullanıcı, monitör satın alma sürecinde teknik detaylar arasında boğularak kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Eğer siz de bu kullanıcılardan biriyseniz; bu yazımızda monitörler ve panel tipleri ile ilgili kafa karışıklığınızı gidermeye çalışacağız.
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Monitör satın alırken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken ilk detay: “Panel Türü”
Günümüz monitörlerinde TN, VA ve IPS olmak üzere 3 ana panel türü mevcut. Satın alacağınız monitörün panel tipinin, kullanım beklentilerinizle örtüşmesi çok önemli. Bu yüzden bu 3 panelin de avantajlarını ve dezavantajlarını bilmeniz gerekiyor. Gelin ilk olarak TN panellerle başlayalım.
TN panel tipi
Düşük gecikme sürelerinin önemli olduğu alanlarda kullanılan TN paneller, yüksek ekran yenileme hızlarını da destekleyebiliyor. Özellikle e-sporcular tarafından tercih edilen TN paneller, oyunculuk anlamında birçok avantaja sahip olsa da; iş günlük kullanıma gelince bazı dezavantajları mevcut. Renk doygunluğu anlamında rakiplerinin bir nebze de olsa gerisinde kalan TN paneller, aynı zamanda monitöre olan görüş açınızı değiştirdiğiniz zaman görüntüde bozulmalar fark etmenize neden oluyor. Eğer sıklıkla oyun oynayan ama renk doygunluğunun önem kazandığı içerikleri daha az tüketen birisiyseniz, tercihinizi TN panellerden yana kullanabilirsiniz.
Eğer TN panele sahip bir monitör satın almak istiyorsanız, bizim de daha önce inceleme fırsatı yakaladığımız; ve bizden “Editörün Seçimi” ve “Üstün Performans” etiketi almayı başaran Asus TUF Gaming VG27BQ modeline göz atmanızı önerebiliriz. Bu modelde, Asus, Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB SYNC) teknolojisi ve 0,4 ms tepki süresi (MPRT) ile G-SYNC uyumluluğunu birlikte sunarak; gölgelenme ve yırtılma etkilerini ortadan kaldırabiliyor; böylece VG27BQ, yüksek kare hızlarında net oyun görüntüleri sunmayı başarabiliyor. 27 inç WQHD (2560 x 1440) HDR ekrana sahip olan VG27BQ, 165 Hz (hız aşırtma) yenileme hızına ve koşullara bağlı olarak 0,4 ms tepki süresine sahip.
VA panel tipi
Gelelim VA panellere, bu panel tipinde canlı ve doygun renklerle, görsel bir şölen yaşamanız mümkün. Ayrıca değişen görüş açılarında da, görüntüde ve renklerde bozulmalarla karşılaşmıyorsunuz. Fakat tahmin edebileceğiniz üzere VA paneller, TN panellerin aksine daha yüksek tepkime sürelerine sahip. Bu durumda da, VA paneller her ne kadar görsel anlamda tatmin edici olsa da; e-sporcular ve rekabetçi düzeyde oyun oynayan kullanıcılar için TN paneller kadar popüler değil. Fakat günümüzde, VA paneller için de tepki ve gecikme sürelerinin çok düşük rakamlara inmeyi başardığını da belirtmeden geçmeyelim.
Yine bu noktada, VA panel tipine sahip bir monitör tercihi yapmadan önce, Asus’un TUF Gaming VG27VQ modelini mutlaka gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz. 27 inç boyutlu ve Full HD (1920 x 1080) çözünürlüğe sahip VG27VQ, 165 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ayrıca bağlantı noktasında DisplayPort1.2, HDMI (v2.0), Dual-Link DVI, Audio line-in, ve kulaklık jakı bulunan VG27VQ ile, dilediğinizce görsel içerik tüketirken; başarılı oyun performansları yakalayabilmeniz de mümkün.
IPS panel tipi
Gelelim karşımıza en sık çıkan ve özellikleri itibariyle hem TN panellerle; hem de VA panellerle rekabet halinde olabilen IPS panellere. IPS panel teknolojileri günümüzde, düşük gecikme sürelerinin ve doygun renklerin bir arada sunulabilmesine olanak tanıyor. Bu iki yönde de kullanıcılar için gerekli dengeyi ve optimizasyonu sağlayan IPS paneller, oyunculuk yönünde de taleplerinizi karşılayabilmeye hazır düzeydeler. Ayrıca görüş açılarında en düşük bozulma oranı da IPS panellerde. Bu sayede monitörünüze hangi açıdan bakarsanız bakın, görüntüde ve renklerde yaşadığınız bozulma gerçekten fark edilebilecek düzeyin altında kalıyor. IPS panel tipi için dezavantaj olarak görülebilecek konu ise, maksimum parlaklık oranlarının diğer panel tiplerine göre nispeten daha düşük düzeyde kalıyor olması.
Tercihini IPS monitörlerden yana kullanacak olanlar için, Asus’un TUF Gaming VG27AQ modeli, biçilmiş kaftan. HDR 10 desteği sayesinde canlı ve doygun renkler sunabilen VG27AQ, aynı zamanda parlaklık yönünde de çok yüksek değerlere çıkabiliyor. 27 inç boyuta sahip olan VG27AQ, WQHD (2560 x 1440) çözünürlük sunabiliyor. Bu monitör ayrıca, Motion Blur Reduction ve Adaptive-sync teknolojilerini bir arada sunmayı başarabilen ilk monitör olarak da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.
Buna ek olarak; oyuncu monitörleri arasında dengeleri değiştirebilecek düzeyde olan bir modelden de bahsetmemiz lazım: “Asus TUF Gaming VG279QM”. HDR desteğinin yanı sıra, 280 Hz ekran yenileme hızlarına çıkabiliyor. TUF Gaming VG279QM, ilk defa IPS bir panelde 1 Ms GtG gecikme süresi sunarak; oyuncu monitörleri arasında bir ilke imza atmış durumda. Bu sayede bu teknoloji artık, Fast IPS olarak isimlendiriliyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı TV
LG katlanabilir TV gelecek ay piyasaya çıkıyor, fiyatı 85.000$!
LG katlanabilir TV geçtiğimiz yıl dünyanın ilk katlanabilir TV’si olarak tanıtılmıştı, şimdi de satışa çıkıyor.
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LG katlanabilir TV neden farklı?
LG, akıllı TV pazarı söz konusu olduğunda hala oyunun zirvesinde. Şirket, dünyanın ilk katlanabilir TV’si olan “LG Signature OLED TV R” yi önümüzdeki ay piyasaya sürecek. Raporlara göre, bu yeni TV’ye özel web sitesi açıldı ve VIP davetiye için başvurular kabul edilmeye başlandı. Önümüzdeki ayın ortasında birkaç VIP organizasyonun ardından TV resmi olarak piyasaya çıkacak. Açıkçası bu cihaz 85.000 doların üzerinde olan fiyatı nedeniyle herkes için değil.
LG Signature OLED TV R, geçen yıl Ocak ayında düzenlenen 2019 Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) görücüye çıkmıştı. Başlangıçta geçen yıl satışa çıkması planlanıyordu ancak seri üretimi ve koronavirüs salgınıyla beraber oluşan sorunlar nedeniyle gecikmeler yaşandı. Şimdi firma önümüzdeki ay bu cihazın satışına başlamaya hazırlanıyor.
Dünyanın ilk katlanabilir TV’si, şık bir taban üzerinde ultra ince, esnek ve katlanabilen büyük boyutlu OLED panele sahip. Bu cihaz kullanılmadığında ekran otomatik olarak katlanıp zemine geri çekilebiliyor. Aynı zamanda cihazın katlandığı ve içine girdiği kısma 100W gücünde Dolby Sound’u destekleyen bir hoparlör sistemi entegre edilmiş. LG Signature OLED TV R ekran panelinin tamamen açılması yaklaşık 15 saniye sürüyor. Ayrıca, cihaz 50.000 defaya kadar katlanıp açılmayı destekliyor. Bu da cihazı günde 10 kez açıp kapatsanız bile 13 yıl sürebileceği anlamına geliyor.
Genel
Microsoft Edge, Linux işletim sistemine geliyor
Microsoft son yıllarda Linux işletim sistemine oldukça önem veriyor. Şirket şimdi de Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Microsoft Edge’i, Linux işletim sistemi için tasarlıyor.
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Microsoft Edge, ekim ayı itibarıyla kullanıma sunulacak
Microsoft, ekim ayından itibaren Linux işletim sistemi için bir geliştirici ön izleme sürümünü kullanıma sunacak. Linux kullanıcıları, Microsoft Edge Insider üzerinden ya da Linux yerleşik paket yöneticisinden tarayıcıyı edinebilecekler.
Chromium ile birlikte işlevselliği artan Edge tarayıcı, adeta bambaşka bir kullanım deneyimi sunmaya başladı. Hız, performans, uyumluluk, gizlilik/güvenlik, geliştirilmiş bellek yönetimi ve Chrome tarayıcı ile kullanmakta olduğumuz uzantıları desteklemesiyle, adeta seviye atlamış durumda.
Açık kaynak ile yıllarca savaşan Microsoft’un bu hamlesi, şirketin açık kaynak kodlu oluşumlara bakış açısını değiştirdiğinin bir başka göstergesi.