TP-Link tarafından, Wi-Fi problemlerinize sunulan çözümler

Covid-19 salgını nedeniyle hem eğitim, hem çalışma yaşamının, yoğunluklu olarak ev içine taşınmasıyla; ev içi Wi-Fi problemleri de artış gösterdi. TP-Link mühendisleri, evlerde en sık görülen Wi-Fi sorunları ve çözümlerini, internet kullanıcıları için açıkladı.

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Covid-19 sürecinde, ev ortamında karşılaştığınız Wi-Fi problemlerinizi nasıl çözebilirsiniz

Covid-19 sürecinde, hayatlarımızdaki değişiklikler en çok da ev ortamlarına yansıdı. Her hanede, bireylerin eğitim ve çalışma eylemlerini evden sürdürmesiyle beraber; birçok kullanıcı çeşitli Wi-Fi problemleriyle karşılaşmaya başladı. Haliyle birçok kişi için, eğitim ve çalışma gibi süreçleri kesintisiz bir şekilde sürdürebilmek çok önemli bir hale geldi. Karşılaşılan problemler ve bu problemlerin çözümleriyle ilgili bilgi sunan TP-Link mühendisleri, birçok kullanıcının işine yarayabilecek detayları paylaştı.

Wi-Fi sorunlarının bir bölümünün, ev içi yapı öğelerinden kaynaklandığını belirten uzmanlar, bir diğer sorun tipinin ise yanlış cihaz seçimi ya da yerleştirilmesinden kaynaklı olduğunu belirttiler. Fakat bu 2 problemin çözümünün de zor olmadığını belirten yetkililer, sorunun doğru saptanmasının ve doğru çözümün seçilmesinin en önemli çözüm unsurları olduğunu vurguluyorlar. Bu nedenle salgının başlaması ve evden eğitim ve çalışmanın yoğunlaşmasına paralel olarak; TP-Link’in destek hizmetlerini çeşitlendirdiğini belirten yetkililer, satın alma öncesi de kullanıcılara destek hizmeti veriyorlar. TP-Link web sitesinde yer alan canlı destek hattından Wi-Fi sorununu aktaran kullanıcılara, hangi tip ürünle bu sorunu çözebileceği konusunda da destek veriliyor. Ayrıca bu hizmetten, TP-Link kullanıcısı olmayan kişiler de yararlanabiliyor. Evlerde yaşanan Wi-Fi sorunlarının cihaza bağlı sorunlar ya da evlerin yapısına bağlı sorunlar olmak üzere iki ana nedeni olduğunu belirten TP-Link yetkilileri, farklı ağ ürünleriyle her sorunun çözülebileceğini belirtiyorlar.

Bütün Wi-Fi problemlerinize çözüm mümkün

Türkiye’de modem kullanım süresinin Avrupa ülkelerine oranla bir hayli uzun olduğu, bunun da özellikle salgın döneminde hız, kapsama, performans düşüklüğü gibi şikayetlere sebep olduğu bildiriliyor. Özellikle eski teknolojili modemlerin, artık daha çok cihazın bağlı olduğu ve evin her yerinden internete erişilmek istendiği evlerde yetersiz kaldığını söyleyen TP-Link uzmanları, bugün yeni ürün alacakların en az Wi-Fi 5 (AC) destekli cihazlara yatırım yapması gerektiğini belirtiyorlar. Yeni teknolojili ağ ürünleri sadece daha yüksek hız sağlamıyor; birçok farklı teknoloji sayesinde ağ performansını da yukarıya çıkarıyor. Örneğin çift bant destekli bir modem, daha çok cihaza destek verebiliyor. Ya da beamforming (hüzmeleme) teknolojisi sayesinde Wi-Fi sinyalleri, ağa bağlı cihazlara doğru yöneltildiğinden daha geniş bir kapsama alanı elde edilebiliyor. Bu nedenle eski teknolojili modemlerin yenilenmesi evlerdeki pek çok Wi-Fi sorununu da çözebiliyor. Ayrıca modemlerin yerleştirildiği yer de çok önemli. Mümkün olduğunca evin ortasında bir yere yerleştirilen ve etrafında parazite neden olacak elektronik cihazların olmadığı bir modemden daha iyi performans alınacağı belirtiliyor.

Ek olarak, yeni nesil cihaz kullanan ve doğru yerleştirdiği halde Wi-Fi ölü bölge sorunu yaşayan çok sayıda kullanıcı da var. Bunun da en önemli nedeni, evlerin yapılarıyla ilgili. Standart, orta büyüklükte ama bol koridorlu, kalın betonarme duvarlı evlerde, Wi-Fi sinyallerinin her odaya ulaşmasına rağmen; kaliteli bir bağlantının gerçekleşemeyebileceğini söyleyen uzmanlar, Türkiye’de genelde pek çok evin bu yapıda olduğunu belirtiyorlar. “Bol ya da uzun koridor ve koridor boyunca sıralanan odalar, alanlar, bolca ahşap kapı Wi-Fi sinyallerini engelleyen unsurlardır” diyen uzmanlar, bu tip sorunlarda modem değiştirmenin (eski teknolojili modem kaynaklı sorunlar dışında) çözüm olamayacağını vurguluyorlar. Evin yapısından kaynaklı sorun yaşayanların da menzil genişletici (range extender) çözümleriyle bu sorunu aşabileceklerini belirtiyorlar.

Mesh ürünleriyle, evinizdeki ölü bölge sorununu çözebilirsiniz

“Küçük dairelerde doğru yere yerleştirilen bir menzil genişletici, ölü bölge sorununu genellikle çözer” diyen TP-Link uzmanları; ancak aynı Wi-Fi adı ve şifre ile kesintisiz bağlantı ve garantili çözüm isteyenlerin mutlaka Mesh Wi-Fi ürünlerini incelemeleri gerektiğini vurguluyorlar. Her ev tipine ve her bütçeye uygun bir mesh ürünü bulmak mümkün.

Katlı evlerde ise menzil genişleticilerin bu sorunu çözemeyeceğini vurgulayan TP-Link uzmanları, katlı evlerde, her katta ağa erişebilmek için powerline adaptörleri öneriyorlar. Powerline adaptörler, en basit anlatımıyla evde var olan elektrik hattını aynı zamanda internet hattı haline getirmeyi sağlıyorlar. Böylece ev ağı için yeniden kablo çekmek gerekmiyor. Wi-Fi sorunları nedeniyle evden çalışan ebeveynler ile uzaktan eğitim alan çocukların salonda toplanmak zorunda kaldığı pek çok ev bulunuyor. Bu da eğitimin de işin de performansını olumsuz etkiliyor, aile üyeleri arasında da sorunlara neden olabiliyor. TP-Link uzmanları, bunun çözümsüz olmadığını ve gerek danışmanlık vererek gerekse geniş ürün yelpazesi ile çok çeşitli çözüm sunarak TP-Link’in kullanıcıların yanında olduğunu belirtiyorlar. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!