Samsung Galaxy A37 5G, Samsung’un orta segmentte konumlandırdığı ve uzun yazılım desteğiyle öne çıkarmaya çalıştığı bir model. Ancak teknik özelliklere bakıldığında cihazın bazı alanlarda güncel rekabete göre geride kaldığı görülüyor.

Tasarım tarafında 7.4 mm incelik ve 196 gram ağırlık dengeli sayılabilir. Ön ve arka yüzeyde Gorilla Glass Victus+ kullanılması dayanıklılık açısından önemli bir avantaj. IP68 sertifikası da suya ve toza karşı güven veriyor. Buna karşın plastik çerçeve tercih edilmesi, bu fiyat segmentinde daha premium bir his bekleyen kullanıcılar için eksi yazılabilir.

Ekran tarafında Samsung’un alışılmış güçlü performansı devam ediyor. 6.7 inç Super AMOLED panel, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit parlaklık günlük kullanımda akıcı ve yeterince parlak bir deneyim sunuyor. Ancak yaklaşık %86.5 ekran gövde oranı, çerçevelerin hâlâ belirgin olduğu anlamına geliyor.

Performans tarafında Exynos 1480 işlemci yer alıyor. Bu işlemci daha önce Samsung Galaxy A55 modelinde de kullanılmıştı. Günlük kullanımda yeterli olsa da yeni bir modelde aynı donanımın tercih edilmesi, performans beklentisini sınırlıyor. 8GB RAM günümüz için alt sınırda kalırken, 128GB ve 256GB depolama seçenekleri temel ihtiyaçları karşılıyor.

Kamera tarafında 50 MP ana sensör dengeli sonuçlar verebilir. 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro lens ise daha çok tamamlayıcı seviyede kalıyor. Video tarafında 4K 30 FPS desteği mevcut ancak bu segmentte artık standart hale gelmiş durumda.

Batarya kapasitesi 5000 mAh ile ortalama seviyede. Yoğun kullanımda günü çıkarmak mümkün olsa da rakiplerde daha büyük kapasitelere rastlanabiliyor. 45W hızlı şarj desteği bulunuyor ancak adaptörün kutudan çıkmaması ek maliyet anlamına geliyor.

Galaxy A37 5G fiyat tarafında 8GB RAM + 128GB depolama için 23.500 TL, 8GB RAM + 256GB depolama için ise 25.000 TL seviyesinde. Sunulan donanım ve özellikle işlemci tercihi göz önüne alındığında, bu fiyatlandırma rekabetçi olmaktan uzak kalıyor.

#Samsung #SamsungGalaxyA37 #GalaxyA37