TP-Link Tapo L510E akıllı ampul satışa çıkıyor

Ağ ürünlerinin yanı sıra akıllı ev ürünleri de üreten TP-Link, yeni akıllı ampulü Tapo L510E modelini duyurdu. Tapo L510E, kolay kurulabilirlik, programlanabilme ve güvenlik gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

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TP-Link Tapo L510E neler sunuyor

Tapo serisinin Türkiye’de satışa sunulan akıllı priz ve ev güvenlik kamerası modellerine ek olarak; L510E model akıllı ampul de TP-Link tarafından kullanıcılara sunuldu. Ürünün TP-Link tarafından tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 12,80 USD (96,90 TL). Tapo L510E’yi satın alan kullanıcılar, tak-çalıştır özellikli, akıllı telefon uygulamasından yönetilebilen, dim özelliğine sahip, programlama yapılabilen ve sesle komut edilebilen bir akıllı ampule sahip oluyorlar.

Tapo L510E ile evde farklı atmosferlere uygun aydınlatma ve ambiyans yaratılabiliyor. Işık ayarları kaydettikten sonra; istediğiniz zaman kaydettiğiniz ayarlara dönüş yapabiliyorsunuz. Örneğin film izlemek için farklı bir ayar, yemek için farklı bir ayar kaydedilip, ortama uygun kayıt seçilerek; ışık istenilen düzeye getirilebiliyor.

TP-Link, Tapo akıllı ev ürünleri için yazılım desteği de sunuyor. Bu sayede Android ve iOS destekli Tapo uygulaması ile, Tapo ürünlerinin kurulumu ve yönetimi gerçekleştirilebiliyor. Tapo L510E akıllı ampulün kurulumu için hiçbir ek cihaz (hub vb) gerekmiyor. L510E’yi satın alan kullanıcılar, Tapo uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyip, uygulamadaki yönergeleri izleyerek cihazı birkaç dakikada çalışır hale getirebiliyorlar. Daha sonra bu uygulama üzerinden ampulün bütün ayarlarını yapmak, evden uzaktayken açıp kapatmak ya da programlamak, ışığı kısmak vb. işlemler yapılabiliyor. Bu uygulama sayesinde akıllı telefonlar ışıkları kontrol eden bir uzaktan kumanda gibi de kullanılabiliyor. Örneğin gece karanlıkta eve gelindiğinde ışık anahtarını bulmak yerine akıllı telefondan evin ışığını yakmak, birçok kullanıcı için büyük kolaylık sağlıyor. Banyonun ışığını açık unutup salona geldiğinizde ise geri dönmeye gerek yok; bunun yerine akıllı telefonunuzdan banyonun ışığını tek dokunuşla kapatabilirsiniz.

Ev güvenliğiniz için “Dışarıda Modu”

Akıllı ev ekosistemi oluşturabilmek için Tapo L510E’de çeşitli programlar düzenlenebiliyor. Örneğin gün doğumu ve gün batımı modları oluşturarak; saat dilimine göre ev ışığı otomatik olarak uygun ayara getirilebiliyor. Ya da belirlenen saatte çocuk odasının ışığı otomatik olarak kapatılabiliyor ya da kısılabiliyor. Bu programlama, uygulama üzerinden ve kullanıcıların istekleri doğrultusunda, şekillenebiliyor.

Tapo L510E akıllı ampulün bir diğer önemli özelliği ise, tatile ya da seyahate çıktığınızda, siz evden uzakta iken evde birileri varmış izlenimi yaratmak için ışıkların açılıp kapanmasının sağlanabilmesi. Tapo uygulamasında yer alan ‘Dışarıda Modu’ seçilerek, ışıklar rasgele açılıp kapanabiliyor. Bu da evde biri olduğu izlenimi yaratıyor ve evin güvenliği artırılmış oluyor. Ayrıca Tapo L510E akıllı ampul, ses ile de komut edilebiliyor. Amazon Alexa ve Google Asistan desteği olan ampulü ‘Alexa, ışığı aç’ ya da ‘Hey Google, yatak odasının ışığını kıs’ gibi komutlarla yönetmek mümkün. Normal LED ışıklardan daha az enerji tüketen Tapo L510E akıllı ampul ile ayrıca enerji tasarrufu da yapabiliyorsunuz. Bu hafta içinde Türkiye’de satışa sunulacak Tapo L510E, kaliteli ve kolay kullanıma sahip bir akıllı ampul almak isteyenler için uygun bir çözüm olacak gibi görünüyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!