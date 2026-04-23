Bavyeralı otomobil devi BMW, lüks sedan segmentindeki temsilcisi 7 Serisi’ni 2027 yılı için kapsamlı bir operasyondan geçirdi. Markanın amiral gemisi, 2022 yılındaki lansmanından bu yana sportif lüksün simgesi olmayı sürdürürken, bu yeni güncelleme ile rekabet gücünü bir üst seviyeye taşıyor. BMW mühendisleri, “G70 LCI” kod adıyla anılan bu versiyonda hem estetik dokunuşlara hem de verimlilik odaklı teknik iyileştirmelere odaklanıyor. Peki, teknoloji ve konforu bir araya getiren Makyajlı BMW 7 Serisi kullanıcılara neler sunuyor?

Makyajlı BMW 7 Serisi ile Gelen Tasarım Değişiklikleri

Makyajlı BMW 7 Serisi dış tasarımında markanın yeni nesil “Neue Klasse” tasarım dilinden izler taşıyor. Yenilenen böbrek ızgara yapısı, modernize edilen far grubu ve markanın hafif dokunuşlarla tazelenen logosu sedanın ön yüzündeki en dikkat çekici değişimleri oluşturuyor. Arka bölümde ise yeni stop lambası tasarımlarıyla aracın genişlik algısı vurgulanıyor. Ancak asıl büyük devrim, kapıların ardında, kokpit bölümünde gerçekleşiyor.

İç mekanda BMW Panoramic iDrive sistemi standart hale geliyor. Ön camın alt kısmında boydan boya uzanan bu yeni ekran düzeni, sürüş bilgilerini çok daha geniş bir alanda sunuyor. Konsolun merkezinde 17,9 inç büyüklüğünde devasa bir multimedya ekranı yer alırken, BMW 7 Serisi tarihinde ilk kez ön yolcu için de standart bir ekran sunuluyor. Bu teknolojik hamle, arka koltuklardaki sinematik deneyimi ön yolcu koltuğuna da taşıyor.

Motor Seçenekleri: Daha Güçlü ve Daha Verimli

Makyajlı BMW 7 Serisi motor tarafında hem içten yanmalı hem de tamamen elektrikli seçeneklerde önemli geliştirmeler barındırıyor. Giriş seviyesinde yer alan 740 versiyonu, 3,0 litrelik sıralı 6 silindirli motorunu 48 volt hafif hibrit sistemle destekliyor. Yeni turboşarjın etkisiyle aracın gücü 386 beygirden 400 beygire çıkarken, tork değeri 580 Nm olarak kaydediliyor. Dört tekerlekten çekişli 740 xDrive modeli, 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.1 saniyede ulaşabiliyor.

Elektrikli kanatta i7 ailesi de teknik güncellemelerden payını alıyor. Giriş seviyesi i7 50 xDrive, 455 beygir gücünü korurken tork değerini 660 Nm’ye yükseltiyor. Bir üst basamakta yer alan i7 60 xDrive ise 544 beygir güç ve 745 Nm tork üretmeye devam ediyor; fakat aracın azami hızı 210 km/s’den 240 km/s’ye çekilmiş durumda. Serinin zirvesinde oturan i7 M70 xDrive, 680 beygir gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını etkileyici bir şekilde 3.8 saniyede tamamlıyor.

Yeni Batarya Teknolojisi ve Şarj Performansı

Güncellenen i7 modelleri, 112,0 kWh net kapasiteye sahip yeni batarya teknolojisiyle donatılıyor. BMW’nin 6. nesil eDrive teknolojisi ve iX3 modelinde de kullanılan yeni silindirik pil hücreleri, enerji yoğunluğunu artırıyor. Bu değişim sayesinde maksimum şarj hızı 195 kW’tan 250 kW seviyesine yükseliyor. Bu da %10’dan %80 doluluğa ulaşma süresini 34 dakikadan 28 dakikaya indiriyor. Verimlilik artışıyla birlikte aracın WLTP normlarına göre menzili 708 kilometreye kadar ulaşıyor.

Satış Takvimi ve Türkiye Beklentisi

Almanya’da mayıs ayı sonunda yollara çıkacak olan Makyajlı BMW 7 Serisi için fiyat listesi de netleşti. Benzinli 740 xDrive modeli 117.900 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, dizel seçenek olan 740d xDrive 122.900 Euro etiketine sahip. Elektrikli i7 serisinde başlangıç fiyatı 121.400 Euro olarak belirlenirken, performans odaklı i7 M70 xDrive modeli 182.400 Euro seviyesine kadar çıkıyor.

BMW, 2027 model yılı planlaması kapsamında plug-in hybrid (PHEV) modellerini ise yılın son çeyreğinde devreye alacak. 489 beygir güç üreten 750e xDrive 133.900 Euro, performanslı hibrit M760e xDrive ise 159.900 Euro fiyatla listelerdeki yerini alacak. Türkiye pazarında ise yeni modellerin yılın 3. çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

BMW Panoramic iDrive nedir?

BMW’nin yeni nesil bilgi-eğlence sistemidir. Klasik gösterge paneli yerine ön camın alt kısmı boyunca uzanan geniş bir projeksiyon yüzeyi kullanarak sürüş ve multimedya verilerini sürücünün görüş alanına daha ergonomik bir şekilde taşır.

İlginizi Çekebilir: Tam elektrikli Mercedes C-Serisi tanıtıldı! Neler sunuyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni BMW 7 Serisi'nin devasa ekranlarla donatılan iç mekan tasarımı sizce lüks algısını artırmış mı?