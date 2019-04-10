TP-Link ile evler akıllanıyor

TP-Link ürettiği akıllı ampul, akıllı priz ve WiFi kamera gibi ürünleri yönetmeyi sağlayan Kasa uygulaması ile evleri akıllandırıyor.

İlginizi çekebilir: Dropbox Google entegrasyonu gerçekleşti!

TP-Link Kasa uygulaması ile evinizi uzaktan kontrol edin!

TP-Link, bir süredir akıllı ev çözümleri üretirken, bu çözümlerle birlikte standart evleri akıllandırmayı planlıyor. Birçok farklı ürünle karşımıza çıkan firma, bu ürünleri yönetmeyi sağlayan Kasa uygulaması ile kullanıcılarına avantaj sağlıyor.

Günümüzde birçok cihaz internete bağlanırken, akıllı ev kavramı ortaya çıkmaya başladı. Nesnelerin interneti ile birlikte farklı firmalar tarafından üretilen akıllı ev sistemleri ortaya çıkarken, TP-Link’te ampulden prize birçok akıllı ev ürününü üretiyor. Bu ürünlerde ilk sırayı akıllı prizler alırken, oldukça kullanıcı dostu bir yapıya sahip. Bu prizle birlikte, prize taktığınız birçok cihazı açıp kapatabilirken, Kasa uygulaması sayesinde programlamada yapabiliyorsunuz.

Deco ile tam uyumlu bağlantı

Farklı özelliklere sahip akıllı ampuller sayesinde, evde yaşamı kolaylaştırıp daha keyifli hale getirebilirken, enerji tasarrufu da yapabiliyorsunuz. Evdeki tüm ampulleri uzaktan kontrol edebilirken, WiFi kameralar sayesinde bulut destekli ses ve görüntüler alabiliyorsunuz.

Tüm bu akıllı ev çözümlerini uzaktan telefonlardan ve tabletlerden kontrol edebilmek için TP-Link tarafından geliştirilen Kasa uygulaması ile son derece kolay bir şekilde evinizin yönetimini yapabiliyorsunuz. Amazon Alexa, Google Asistan ile uyumlu olan Kasa uygulaması, evinizi sesiniz ile kontrol etmenizi sağlıyor. Akıllı evlerin olmazsa olmazı internet için, Mesh teknolojili Deco sistemleri ile cihazlarınızı tam uyumlu bir şekilde internete bağlayabilirsiniz.