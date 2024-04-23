Android 15 Beta sürümü, platformun geliştirici odaklı önizleme sürümlerine kıyasla daha kararlı bir hâle getirilirken, birçok Pixel kullanıcısını rahatsız eden bir NFC sorunu ortaya çıktı. Neyse ki, Google hızlı bir şekilde bu sorunu çözmek için Android 15 Beta 1.1 güncellemesini piyasaya sürdü.

Google, Pixel Telefonlardaki NFC Sorununu Android 15 Beta 1.1 Güncellemesiyle Düzeltiyor

Yeni güncelleme, Android 15 Beta 1.1 (AP31.240322.023) olarak adlandırılıyor ve çeşitli hata düzeltmelerini içeriyor. Bu düzeltmeler arasında, metin kırpma sorunu ve Geliştirici Seçenekleri ile ilgili bir sorun da yer alıyor. Ancak, beta sürümünü tercih eden Pixel sahipleri için en büyük sorun, NFC’nin etkin bir şekilde devre dışı bırakılmasıydı.

Google, Pixel telefonlardaki NFC sorununu gidermek için hızlı bir şekilde harekete geçti. NFC’nin düzeltilmesinin yanı sıra, güncelleme aynı zamanda bazı kullanıcıların beta sürümünü ilk etapta yüklemesini engelleyen bir sorunu da çözüyor. Bu, beta sürümünü yüklemeyi bekleyen Pixel kullanıcıları için önemli bir gelişme.

Güncellemenin sürüm notlarına göre, Android 15 Beta 1.1‘in getirdiği bazı önemli değişiklikler şunlar:

– NFC ile ilgili çeşitli sorunlar düzeltildi.

– Geliştirici Seçenekleri ayarları ekranının çökmesine neden olan bir sorun giderildi.

– Bazı cihazların Beta 1’e düzgün şekilde güncellenmesini engelleyen bir sorun düzeltildi.

– Metin kırpma sorunu düzeltildi.

Beta sürümünü yüklemek isteyen kullanıcılar, en az bir Pixel 6 (veya daha yeni), Pixel Fold veya Pixel Tablet’e ihtiyaç duyuyor. Ancak, Google’ın Haziran ayında platform kararlılığını sağlamadan önce bu beta sürümünün bazı hatalar içerebileceğini unutmamak lazım.

Sonuç olarak, Google’ın Android 15 Beta 1.1 güncellemesi, Pixel kullanıcıları için beklenen NFC sorununu çözerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bu güncelleme, Android 15’in resmi kararlı sürümünün piyasaya sürülmeden önce önemli bir adım olarak görülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Android 15 güncellemesi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!