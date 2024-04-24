Xiaomi 15 serisi hakında her geçen gün yeni haberer geliyor. Yeni nesil amiral gemisi Xiaomi telefon modelleri 50 MP telefoto, periskop kamera ve Snapdragon 8 Gen 4 işlemci gibi güçlü özelliklere sahip olabilir.

Xiaomi 15 Serisi Snapdragon 8 Gen 4 İşlemci, 50 MP Telefoto Kamera Gibi Dehşet Özelliklerle Geliyor

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde amiral gemisi akıllı telefonu olan Xiaomi 14 Ultra modelini tanıttı. Ancak şimdi yeni bir sızıntı, yeni nesil Xiaomi 15 serisine ilişkin daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkardı.

Çinli teknoloji devi muhtemelen bu yılın sonlarında Xiaomi 15 serisini tanıtacak. Güvenilr sızıntı kaynağı Digital Chat Station”a göre, marka şu anda çıkacak amiral gemisi cihazları üzerinde çalışıyor ve hatta cihazları yeni kameralarla test ediyor.

Görünüşe göre Xiaomi 15 serisi, yeni bir 50 megapiksel periskop sensörüne sahip olacak. Sızıntı kaynağı ayrıca şirketin seri için yüksek zoom kapasiteli bir telefoto kamera testlerine başladığını ekledi.

Digital Chat Station, Xiaomi 15 modellerinin Qualcomm’un muhtemelen Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinin kod adı olan SM8750 işlemcisiyle donatılacağını iddia ediyor. Xiaomi genellikle çip üreticisinin amiral gemisi işlemcilerini piyasaya süren ilk markalardan biri. Dolayısıyla önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi, bu seri Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk telefon olabilir.

Önceki raporlara göre Xiaomi 15, 6,36 inç düz ekran ile gelecek. Serinin ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olması bekleniyor. Bunlar hala doğrulanmamış sızıntılar olduğunu belirtmekte fayda var.

Snapdragon 8 Gen 4 Ekim ayı gibi tanıtılacak. Xiaomi 15 tanıtım tarihi de buna uygun olarak yıl sonu gibi açıklanabilir. Bizler de yeni canavarların getireceği özellikleri merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Xiaomi akıllı telefonlar nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!