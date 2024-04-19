İlk yerli elektrikli sürücüsüz otobüs Karsan e-ATAK yollarda. İstanbul Teknik Üniversitesi, Ericsson ve Turkcell’in 5G Teknoloji Kampüsü projesi kapsamında İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’de ilk defa bir otonom elektrikli otobüs yollara çıktı. Karsan’ın e-ATAK modeli, kampüs içerisinde kullanılmak üzere hizmete alındı.

İlk yerli elektrikli sürücüsüz otobüs Karsan e-ATAK İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde yola çıktı

İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde düzenlenen etkinlikte en dikkat çeken noktalardan biri, yerli ve milli elektrikli otonom otobüs Karsan e-ATAK oldu. 8 metre uzunluğundaki araç, Karsan tarafından üretilmiş olup, Türkiye’nin ilk yerli otonom otobüsü unvanını taşıyor. Daha önce Finlandiya’nın Tampere şehrinde de kullanılan e-ATAK, ülkenin ilk elektrikli otonom otobüsü olarak hizmet vermişti.

Karsan e-ATAK, çevredeki engelleri ve nesneleri algılayabilmesi için LIDAR adı verilen sensör teknolojisinden faydalanıyor. Bu teknolojiyi Apple iPhone Pro ve iPad Pro modellerinde de görmüştük. Lazer destekli bu sistem sayesinde otobüs, çevresindeki yayaları, trafikteki araçları ve kasis gibi diğer olası engelleri rahatlıkla algılayabiliyor. Ayrıca araç, 5G teknolojisi sayesinde anlık tepki verebiliyor. Ancak 5G bağlantısı henüz çok kısıtlı alanlarda test ediliyor.

Türkiye’de tamamen otonom araçların trafiğe çıkmasıyla ilgili yasal düzenlemeler henüz tamamlanmış değil. Bu nedenle, e-ATAK gibi otonom araçlarda bir sürücü bulunuyor. Ancak bu sürücü şimdilik operatör ve gözlemci görevinde desek daha doğru olur. Aracın normal seyrinde ise sürücü müdahalesi gerekmiyor.

e-ATAK otonom otobüsün daha sonra başka kampüslerde de kullanılması olası. Bu araç sayesinde öğrencilerin kampüs içi ulaşımları kolaylaştığı gibi, pilot testler için de iyi bir ortam oluşmuş durumda. Bizler de gelecekte e-ATAK’ın kullanım alanlarını merakla takip ediyor olacağız.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yerli elektrikli sürücüsüz otobüs sayısı ilerde artacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!