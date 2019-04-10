Dropbox Google entegrasyonu gerçekleşti!

Dropbox Google‘ın dokümanlar, e-tablolar ve slaytlar uygulamalarını kendi sistemine entegre ederek, buradaki dosyaların düzenlenmesine izin verecek.

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Dropbox bu yeni özellikle neler sunacak?

Bu yeni özellik dün uygulamanın Business versiyonunun kullanıcıları için beta olarak sunulmaya başlandı. Artık kullanıcılar bulut uygulamasında Google belgelerini oluşturabilecek, düzenleyebilecek ve saklayabilecek. Bunun için hem Google hem de uygulamadaki hesaplarında oturum açmak gerekecek. Ayrıca kullanıcılar tek tek dosyaları paylaşabilecek, dosyalarınıza erişimi yönetebilecek ve aynı zamanda geri bildirim alabilecekler.

Bu yeni özellik henüz beta aşamasında olduğu için kullanıcıların uygulamanın kayıt sayfasından kaydolmaları gerekiyor. Özelliği etkinleştirdikten sonra dokümanlar, e-tablolar ve slaytlar dosyaları oluşturabilir, bunlara göz atabilir, taşıyabilir, kopyalayabilir ve silebilirsiniz.