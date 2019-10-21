Basın Bülteni
TP-Link, Deco serisiyle WIFI sistemleri genişleyecek!
TP-Link, Deco serisi Mesh teknolojili WiFi sistemlerini genişletmek amacıyla kullanacağı yeni ürününü satışa sunmaya hazırlanıyor. Deco M3W modeli ürün, herhangi bir prize takılarak kullanılabilecek.
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Son dönemde Mesh teknolojili ev WiFi sistemleri ile geniş ve katlı evlerdeki WiFi sorunlarına çözümler geliştiriliyor. Mevcut Deco kullanıcılarının ağ genişletmek amacıyla kullanabilmek amacıyla tasarlanan Deco M3W tüm Deco modelleriyle uyumlu.
Daha önce birkaç birimden oluşan bir Deco ev WiFi sistemi kuran kullanıcılar, zaman içinde bu mevcut ağı daha genişletmek isteyebilirler. Bu teknolojiyle istenirse, apartmanlar arası ağı genişletmek bile muhtemel imkanlar dahilinde kullanılabiliyor.
Deco M3W’yi WiFi sinyallerinin ulaşması istenen koridor, mutfak, banyo, garaj veya bodruma yakın bir mesafeye takıp çalışır hale getirmek oldukça pratik. Deco M3W, aynı ağ adı ve şifreyle mevcut Mesh WiFi ağı da kapsam alanının arttırılabiliyor.
Yüksek WiFi hızıyla, kesintisiz bağlantı keyfini çıkarın
Deco M3W, çift bant ve AC desteğine sahip ve toplamda 1200Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Birçok fonksiyonuyla çok sayıda cihazın bağlı olduğu WiFi ağlarına ne kadar cihaz olursa olsun kesintisiz ve hızlı erişim imkanı veriyor.
Deco M3W, sadece kesintisiz ve güçlü bir Wifi erişimi oluşturmuyor, bunun yanında diğer Deco modellerinde olduğu gibi güçlü bir Ebevyn Kontrol özellikleri sunuyor. Basit ve sezgisel kontroller sayesinde kullanıcı profillerine dönük çeşitli profiller oluşturabiliyorsunuz.
Bu hafta içerisinde Türkiye piyasasına girişini gerçekleştirecek Deco M3W modelinin satış fiyatı, KDV dahil 48USD (279TL, KDV hariç) olarak açıklanıyor.
Basın Bülteni
AE Ventures’in ilk İstanbul buluşmasına tüm blockchain meraklıları davetli!
Blockchain girişimlerine yatırım yapan AE Ventures, İstanbul’daki ilk buluşmasını İNG İnovasyon Merkezi’nde, Türk blockchain girişimcileriyle gerçekleştiriyor.
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2017’de ICO’sunu gerçekleştirip unicorn statüsüne erişen æternity blockchaini kurucuları tarafından kurulan AE Ventures (eski ismiyle æternity Ventures), ilk kez İstanbul’da bir etkinlik gerçekleştirecek.
30 Eylül Pazartesi günü Levent’teki İNG İnovasyon Merkezi’nde Türk blockchain ekosisteminin tüm oyuncularını etkinlikte bir araya getirmeyi amaçlayan AE Ventures, blockchain meraklısı herkesi de etkinliğe davet ediyor.
Etkinlikte AE Ventures ekibinden Valentin Alexiev, katılımcılara blockchain girişimlerine nasıl yatırım alabileceklerini anlattıktan sonra AE Ventures tarafından yürütülen Starfleet hızlandırma programı ile ilgili daha fazla bilgi verecek.
Valentin’in sunumundan sonra ise Türk blockchain girişimleri panelinde, Türk girişimciler tecrübelerini katılımcılara aktaracak.
Sonrasında ise networking zamanında katılımcılar pizza ve içecekler eşliğinde yeni bağlantılar kurup, Türk blockchain ekosisteminden bir çok kişiyle tanışma fırsatını elde edecekler.
Etkinliğe Eventbrite sayfasından kayıt olabilir ve daha fazla bilgi alabilirsiniz. https://www.eventbrite.com/e/blockchain-girisiminize-nasl-yatrm-bulabilirsiniz-tickets-73945144919
Basın Bülteni
UiPath Türkiye Müdürü Tuğrul Cora oldu
Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve Yapay Zekâ şirketi UiPath, UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen’in ardından Tuğrul Cora’yı bir senedir yürüttüğü Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika İş Ortaklıkları Direktörlüğü’nden sonra Türkiye Genel Müdürü olarak atadığını duyurdu.
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UiPath, Türkiye’de faaliyete geçtiği Ekim 2018’den bu yana 75’ten fazla kurumsal müşteriye ulaştı ve bu rakama her ay yenilerini eklendiğini belirtiyor. UiPath’in müşterileri arasında Türkiye’nin en büyük bankaları, sigorta şirketleri, üretim, perakende, telekomünikasyon, enerji ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren büyük kuruluşlar ve Türkiye’nin en büyük kamu kurumları yer alıyor. UiPath tarafından yapılan basın toplantısı ile Tuğrul Cora’nın 25 yılı aşkın satış ve üst düzey yöneticilik deneyimiyle, UiPath’in Türkiye pazarındaki hızlı büyümesini sürdürmesi amacıyla Türkiye’deki ekibe liderlik edeceği duyuruldu.
UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, konu hakkında “Bir yıldan daha kısa bir süre içinde, deneyimli ekibimiz ile Türkiye’de birçok büyük kurumu Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zekâ teknolojileriyle buluşturduk. Tuğrul Cora’nın başarılı kariyeri boyunca teknoloji ve telekomünikasyon sektörünün lider kurumlarında edinmiş olduğu derin tecrübesiyle, UiPath’in ‘Öncelik Otomasyon’ yaklaşımını pazara sunarak, yakaladığımız bu hızlı büyümeyi daha da ileriye götüreceğine inanıyor ve kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandırmaya ve hedefledikleri iş sonuçlarını elde etmelerine yardımcı olmaya kararlıyız” dedi. UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora ise “Geleceğin işyerini yeniden şekillendiren deneyimli ve yetkin bir ekibe liderlik edecek olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. UiPath’in kurumlara sunduğu Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zekâ teknolojileri sayesinde kurumlar, hız ve verimlilik artışı sağlıyor, hataları ortadan kaldırıyor, ortaya çıkan ilave iş gücü sayesinde çalışanları daha katma değerli işlere yönlendirerek hem müşteri memnuniyetini hem de çalışan motivasyonunu artırıyor ve bu sayede Dünya ile çok daha etkin bir şekilde rekabet ediyorlar” dedi.
UiPath bu süreçte çalışmalarına hızlanarak devam edecek.
Basın Bülteni
DataMaster tarafından Epson’a ödül yağmuru!
Epson yeni yazıcı modelleriyle Avrupa’nın en önde gelen bağımsız laboratuvarlarından DataMaster tarafından 2019 değerlendirmeleri kapsamında 9 farklı modeliyle, 3 kategoride toplam 14 adet ödüle sahip oldu.
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DataMaster Lab Print’in “Green Ödülleri”, A3 ve A4 çok fonksiyonlu yazıcılar nezdinde çevreye en az zarar veren teknolojilere veriliyor. Ödüle aday ürünler değerlendirilirken üretim, dağıtım ve tasarım gibi faktörlerin tümü göz önüne alınıyor. Epson “Green MFP Ödülleri” (Yeşil Çok Fonksiyonlu Yazıcılar) kapsamında 9 modeliyle kazanan olurken; 3 farklı renkli A3 yazıcısında da “En İyi İlk Sayfa Çıkış Süresi Ödülleri”nin galibi oldu. Ayrıca dakikada 50 sayfa ve üzeri çıktı hızına sahip 3 modeliyle de “Kullanımı En Kolay Ofis Yazıcısı Ödülleri”nde ‘mükemmellik’ alarak toplam 14 ödülün sahibi oldu.
Epson’ın kazandığı tüm ödüller ve kategorileri ise şu şekilde;
DataMaster Green MFP Ödülleri
Renkli A3 MFPs, 20-29 ppm
- Epson WF-C869RD3TWFC – Kazanan
- Epson WF-C869RDTWF – Kazanan
- Epson WF-C869RDTWFC – Kazanan
Colour A3 MFPs, 50 ppm ve üzeri
- Epson WF-C17590 – Kazanan
- Epson WF-C20590 – Kazanan
Renkli A4 MFPs, 20-29 ppm
- Epson WF-C5710DWF – Kazanan
- Epson WF-C5790DWF – Kazanan
- Epson WF-C579RD2TWF – Kazanan
- Epson WF-C579RDTWF – Kazanan
DataMaster En İyi İlk Sayfa Çıkış Süresi Ödülleri
Renkli A3 MFPs, 20-29 ppm
- Epson WF-C869RD3TWFC – Kazanan
- Epson WF-C869RDTWF – Kazanan
- Epson WF-C869RDTWFC – Kazanan
DataMaster Kullanımı En Kolay Ofis Yazıcıları Ödülleri
Renkli A3 MFPs, 50 ppm ve üzeri
- Epson WF-C17590 – Mükemmellik Ödülü
- Epson WF-C20590 – Mükemmellik Ödül