TP-Link, Deco serisiyle WIFI sistemleri genişleyecek!

TP-Link, Deco serisi Mesh teknolojili WiFi sistemlerini genişletmek amacıyla kullanacağı yeni ürününü satışa sunmaya hazırlanıyor. Deco M3W modeli ürün, herhangi bir prize takılarak kullanılabilecek.

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Son dönemde Mesh teknolojili ev WiFi sistemleri ile geniş ve katlı evlerdeki WiFi sorunlarına çözümler geliştiriliyor. Mevcut Deco kullanıcılarının ağ genişletmek amacıyla kullanabilmek amacıyla tasarlanan Deco M3W tüm Deco modelleriyle uyumlu.

Daha önce birkaç birimden oluşan bir Deco ev WiFi sistemi kuran kullanıcılar, zaman içinde bu mevcut ağı daha genişletmek isteyebilirler. Bu teknolojiyle istenirse, apartmanlar arası ağı genişletmek bile muhtemel imkanlar dahilinde kullanılabiliyor.

Deco M3W’yi WiFi sinyallerinin ulaşması istenen koridor, mutfak, banyo, garaj veya bodruma yakın bir mesafeye takıp çalışır hale getirmek oldukça pratik. Deco M3W, aynı ağ adı ve şifreyle mevcut Mesh WiFi ağı da kapsam alanının arttırılabiliyor.

Yüksek WiFi hızıyla, kesintisiz bağlantı keyfini çıkarın

Deco M3W, çift bant ve AC desteğine sahip ve toplamda 1200Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Birçok fonksiyonuyla çok sayıda cihazın bağlı olduğu WiFi ağlarına ne kadar cihaz olursa olsun kesintisiz ve hızlı erişim imkanı veriyor.

Deco M3W, sadece kesintisiz ve güçlü bir Wifi erişimi oluşturmuyor, bunun yanında diğer Deco modellerinde olduğu gibi güçlü bir Ebevyn Kontrol özellikleri sunuyor. Basit ve sezgisel kontroller sayesinde kullanıcı profillerine dönük çeşitli profiller oluşturabiliyorsunuz.

Bu hafta içerisinde Türkiye piyasasına girişini gerçekleştirecek Deco M3W modelinin satış fiyatı, KDV dahil 48USD (279TL, KDV hariç) olarak açıklanıyor.