Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini dağıtmaya yeni başlamış olsa da odağını şimdiden bir sonraki büyük sürüme çevirmiş durumda. Şirketin One UI 8.5 üzerinde yoğun şekilde çalıştığı ve test sürecinin hızlandığı ortaya çıktı. Son sızıntılar, özellikle Galaxy Tab modelleri için dahili testlerin başladığını gösteriyor.

Galaxy Tab modelleri One UI 8.5 testlerinde göründü

X’te Alfaturk adlı kaynak tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, One UI 8.5 güncellemesini yalnızca telefonlar için değil, tablet tarafında da aktif olarak test ediyor. Son günlerde ortaya çıkan test sürümleri, Galaxy Tab serisinin önemli bir bölümünü kapsıyor.

Şu anda One UI 8.5’in şirket içinde test edildiği belirtilen Galaxy Tab modelleri şöyle:

Galaxy Tab S11 serisi

Galaxy Tab S10 serisi

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S9 serisi

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 serisi

Özellikle Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S9 FE için test sürümlerinin ortaya çıkması, Samsung’un tablet tarafını bu kez geri plana atmadığını gösteriyor.

Galaxy Tab S11 sahipleri ilk deneyenlerden olabilir

Galaxy Tab S11 serisi henüz birkaç ay önce tanıtılmıştı. Bu nedenle Tab S11 ve Tab S11 Ultra kullanıcılarının, One UI 8.5 hazır olduğunda güncellemeyi alan ilk tabletler arasında yer alması bekleniyor.

Ancak bu durum, diğer modeller için hızlı bir dağıtım anlamına gelmiyor. Tablet kullanıcılarının One UI 8.5’i deneyimlemek için bir süre daha beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

Şu an için Galaxy Tab modelleri adına One UI 8.5 beta programının ne zaman açılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ortaya çıkan test yapıları, güncellemenin geliştirildiğini doğrulasa da, bu durum kararlı sürümün kesin olarak dağıtılacağı anlamına gelmiyor.

One UI 8.5 ne zaman çıkacak?

Mevcut tabloya bakıldığında, One UI 8.5’in kararlı sürümünün Galaxy S26 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Ardından Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 gibi üst segment modellerin güncellemeyi ilk alan cihazlar arasında yer alacağı konuşuluyor.

Samsung’un kısa süre önce yayımladığı One UI 8.5 Beta 2 sürümü ise ağırlıklı olarak hata düzeltmelerine odaklanıyor. Bu da yazılımın hâlâ aktif geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

