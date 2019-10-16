SIM kart ile çalışan router! TP-Link Archer MR600

Yoğun fare kullanımından ortaya çıkan Karpal Tünel Sendromu sorunu yaşayan ya da bu sorunu engellemek isteyenler için özel olarak geliştirilen Logitech MX Ergo ve Logitech MX Vertical modellerini inceliyoruz.

İlginizi çekebilir; 39 TL’ye A101’de satılan Logitech M171 kablosuz fare!

Dik yarpıda bir fare olan Logitech MX Vertical, şekil itibariyle farklı görünse de elinizin en doğru pozisyonda kalmasını sağlıyor. Halk arasında sinir sıkışması olarak geçen karpal tünel sendromu sorunu sonrası sık sık yaşanan bilek ağrısını azaltmak adına tasarlanan MX Vertical, şık bir yapıya sahip.

Bir diğer ürünümüz olan Logitech MX Ergo ise fare topunu (trackball) farenin altı yerine yanına taşıyarak sürekli bilediğinizi hareket ettirerek yormak yerine rahat bir şekilde baş parmağınız ile yönlendirme yapmanızı sağlıyor.

Her iki cihazda bulunan kablosuz ve bluetooth özellikleri arasında tek tuş ile geçiş yapma özelliği sayesinde çoklu cihaz kullanımlarında tek hareketle geçiş yaparak kesintisiz kullanım desteği sunan Logitech MX Ergo ve Logitech MX Vertical modellerinin detaylı incelemesini videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…