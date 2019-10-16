İnceleme
SIM kart ile çalışan router! TP-Link Archer MR600
TP-Link Archer MR600 modeli, SIM kart üzerinden 4G+ Cat 6 internet paylaşabilen bir router olarak inceleme konuğumuz oldu.
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TP-Link Archer MR600 300 Mbps’ye kadar hızlı bağlantı desteği sunmasıyla dikkat çekiyor. İnternet bağlantısı açık olan herhangi bir Micro ve Nano SIM ile çalışabilen yapıdaki cihaz, tak çalıştır ile hiçbir kuruluma gerek kalmadan hızlı bağlantı sunuyor.
Sadece Archer MR600’ü elektriğe bağlamanız ile kolayca aktif olan ürün, üzerindeki 4 gigabit seviyedeki LAN portuyla kablolu internet paylaşımına da olanak tanıyor. Aynı anda 64 cihaza kadar erişim desteği sunan MR600, 4.5G internet bağlantısını da destekliyor.
TP-Link Tether uygulaması üzerinden kolayca yönetebileceğiniz Archer MR600 2.4 GHz üzerinde 300 Mbps, 5 GHz bandı üzerinden ise 867 Mbps hızlarına çıkabilme yeteneğine sahip.
Detayları videomuzda görebilirsiniz.
Aksesuar
Logitech MX Ergo & MX Vertical | Karpal Tünel Sendromu’na özel fare modelleri!
Yoğun fare kullanımından ortaya çıkan Karpal Tünel Sendromu sorunu yaşayan ya da bu sorunu engellemek isteyenler için özel olarak geliştirilen Logitech MX Ergo ve Logitech MX Vertical modellerini inceliyoruz.
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Dik yarpıda bir fare olan Logitech MX Vertical, şekil itibariyle farklı görünse de elinizin en doğru pozisyonda kalmasını sağlıyor. Halk arasında sinir sıkışması olarak geçen karpal tünel sendromu sorunu sonrası sık sık yaşanan bilek ağrısını azaltmak adına tasarlanan MX Vertical, şık bir yapıya sahip.
Bir diğer ürünümüz olan Logitech MX Ergo ise fare topunu (trackball) farenin altı yerine yanına taşıyarak sürekli bilediğinizi hareket ettirerek yormak yerine rahat bir şekilde baş parmağınız ile yönlendirme yapmanızı sağlıyor.
Her iki cihazda bulunan kablosuz ve bluetooth özellikleri arasında tek tuş ile geçiş yapma özelliği sayesinde çoklu cihaz kullanımlarında tek hareketle geçiş yaparak kesintisiz kullanım desteği sunan Logitech MX Ergo ve Logitech MX Vertical modellerinin detaylı incelemesini videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Akıllı Telefon
Honor 20 incelemesi | Honor’un en iyisi!
Honor 20 incelemesi ile karşınızdayız. Honor’un ülkemizde sattığı telefonlar arasında tepe modeli olan bu telefon, bu videoda konuğumuz oldu.
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Honor 20 özellikleri
Honor 20, şık bir tasarımıyla bizleri karşılıyor. 3D arka kapağı ile ışığın düşüşüne göre derinleşen bir yapıya sahip olan cihaz, ön 6,26 inç FullView ekranında bulunan delikli kamera tasarımıyla yenilikleri takip ediyor. Aynı zamanda yanda bulunan parmak izi okuyucusu ekrandan parmak izi okumaya göre çok daha iyi seviyede.
Kulaklık girişi olmasa da özel kutusunda Honor AM61 kablosuz kulaklık hediyesiyle gelen cihaz, 48 MP + 16 MP + 2 MP ve 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamera sensörü dizilimine ve 32 MP değerinde de bir ön kamera sunuyor. Özellikle kendilerinin AIS olarak nitelendirdiği EIS sistemiyle çok başarılı bir sabitleme yaptığını da belirtelim.
Gücünü Huawei’nin en iyi işlemcilerinden Kirin 980’i kullanan telefon performans açısından sorunsuz bir deneyim vadediyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla beraber telefon kullanımında piyasanın en iyilerinden biri diyebiliriz.
Son olarak 3750 mAh bataryasını 22,5 W Honor SuperCharge ile çabucak doldurabilen cihazın tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Donanım
Baskı maliyetini düşüren yazıcı | Epson EcoTank M1100
Epson EcoTank M1100 incelemesi ile karşınızdayız. Doldurulabilir mürekkep tankı bulunan bir mono yazıcı olan EcoTank M1100 detayları videomuzda.
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Baskı masraflarını düşürmek için tasarlanan EcoTank M1100, üç yılda %50’ye varan tasarruf imkanı sunuyor. Tek mürekkep ile 5000 sayfaya kadar baskı yapabilen ve bunu da dakikada 15 sayfaya çıkacak kadar hızlı da yapabilen M1100, sayfa başı maliyette %90’a varan tasarruf sağlıyor.
Tek renkli lazer yazıcılara kıyasla güç tüketiminde %95 oranına kadar tasarruf sağlayabilen cihaz, sağ tarafındaki pencereden de anlık olarak mürekkep seviyesini takip edebilmenize olanak tanıyor. Epson Micro Piezo baskı kafası kullanan EcoTank M1100 1.440 x 720 inç başına nokta çözünürlüğüne sahip.
Detaylarını videoda görebilirsiniz.