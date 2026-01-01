BTK, yurt dışından getirilen telefonlara yönelik kayıt süreçlerinde dikkat çeken bir uygulamayı devreye aldı. Son dönemde artan başvurular ve kayıt yoğunluğu sonrası yapılan bu düzenleme, mevcut sistemin daha net ve kontrollü işlemesini amaçlıyor. Yeni adım, özellikle geçici kullanım süresi dolan cihazları yakından ilgilendiriyor.

Pasaporta IMEI kaydında yeni dönem! Artık çift IMEI kaydı gerekecek!

BTK, yaptığı teknik değerlendirmeler kapsamında aynı pasaport bilgisi üzerinden birden fazla IMEI kaydı yapılmasına yönelik yeni bir kontrol mekanizmasını hayata geçirdi. BTK’nın gerçekleştirdiği teknik analizler sonucunda, bazı kişilerin, kendilerine tanınan tek cihazlık pasaport kayıt hakkını birden fazla fiziksel telefon için kullandığı anlaşıldı ve kurum bu kullanıcıların 2. fiziksel cihazının IMEI kaydının iptal olduğunu duyurdu.

Peki mevcut cihazlar bu durumdan etkilendi mi? Cevap evet, etkilendi. Pek çok kullanıcı, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, BTK’dan gelen IMEI kaydı ile ilgili SMS’ler ile gözünü sabaha açtı ve kendilerine gelen mesajda bu yolu kullandıkları 2. telefonlarının kayıt dışı kaldığı bildirildi.

Mevzuata göre, yolcu beraberinde getirilen telefonlar Türkiye’de 120 gün boyunca geçici olarak kullanılabiliyor. Bu sürenin sona ermesinden önce cihazın IMEI numarasının e-Devlet üzerinden kayıt altına alınması gerekiyor. Ancak son dönemde yapılan teknik incelemelerde, kayıt süreçlerinde farklı yorumlanan bazı uygulamaların sistemde karışıklık oluşturduğu görüldü.

BTK, özellikle çift SIM kartlı cihazlar üzerinden yapılan bildirimlere dikkat çekiyor. Normal koşullarda bu tür telefonlarda yer alan iki IMEI numarası tek bir kayıt altında sisteme tanımlanabiliyor. Ancak farklı cihazlara ait IMEI bilgilerinin aynı kayıt altında görünmesi, sistem tarafından ikinci bir cihaz olarak değerlendiriliyor ve bu kayıtlar ayrıca inceleniyor.

Kurumun bu yönde adım atmasında artan maliyetlerin de etkili olduğu belirtiliyor. 2026 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücreti, belirlenen indirimli oranla 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor. Bu tutar, kullanıcıların kayıt süreçlerini daha dikkatli planlamasını gerektirirken, kurumun da denetimleri sıkılaştırmasına neden oluyor. Mevcut yasal çerçevede bir kişi, üç yıl içinde yalnızca bir adet IMEI kaydı yaptırabiliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? BTK'nın IMEI kayıtlarına yönelik bu yeni uygulaması, yurt dışından telefon getirme tercihlerinizi etkiler mi?