Galaxy A57, Samsung’un orta-üst segmentteki yeni hamlesi olarak şimdiden teknoloji gündeminin üst sıralarına yerleşmiş durumda. İlk sızıntılar, bu modelin yalnızca donanım değil, ekran teknolojisi tarafında da seride önemli bir kırılma yaratacağını gösteriyor. İşte Samsung A57 ekran özellikleri!

Galaxy A57 ekran özellikleri sızdırıldı!

Galaxy A57, gelen bilgilere göre Samsung’un A serisinde ilk kez esnek OLED ekran kullandığı model olacak. Daha önce rijit OLED panellerle sınırlı kalan bu seri, yeni nesil panel sayesinde daha ince ve simetrik çerçevelere kavuşacak. Bu değişim, cihazın tasarım algısını doğrudan üst segmente yaklaştıran en kritik adımlardan biri olarak görülüyor.

Samsung A57 ekranı için dikkat çeken bir diğer detay ise ekran tedarikçisi tarafında yaşanıyor. Samsung, bu modelde ilk kez yalnızca kendi iştiraki olan Samsung Display ile çalışmayacak. Çin merkezli ekran üreticisi CSOT, Galaxy A57 için esnek OLED panel tedarik eden firmalardan biri olacak. Bu durum, Samsung’un tedarik zincirinde daha esnek bir strateji benimsediğine işaret ediyor.

Samsung A57’de Samsung Display yine ana tedarikçi konumunu koruyacak olsa da, CSOT’un sürece dahil edilmesi A serisi için önemli bir ilk anlamına geliyor. Esnek OLED panel kullanımı sayesinde cihazın yan çerçevelerinin daha ince ve dengeli olması bekleniyor. Bu da bugüne kadar A serisinde görmeye alışık olmadığımız bir tasarım hissi sunabilir.

Galaxy A57 özellikleri ve çıkış tarihi neler?

Galaxy A57’nin teknik tarafında da güçlü bir tablo çiziliyor. Cihazın Şubat 2026’da tanıtılması beklenirken, kalbinde Exynos 1680 işlemcinin yer alacağı konuşuluyor. Hızlı şarj tarafında ise 45W hızlı şarj desteği gündemde. Bu değer, orta segment için fazlasıyla iddialı bir seviyeyi temsil ediyor.

Samsung A57 kamera tarafında da dengeli bir yapı sunacak. Arka tarafta 50 MP Sony IMX906 ana kamera, 13 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bekleniyor. Bu kombinasyon, günlük kullanımda olduğu kadar içerik üretimi tarafında da kullanıcıları memnun etmeyi hedefliyor.

Galaxy A57, Türkiye pazarı açısından değerlendirildiğinde özellikle tasarım ve ekran kalitesiyle öne çıkabilir. Esnek OLED panelin A serisine gelmesi, Samsung’un orta segmentte rekabeti daha da sertleştireceğinin açık bir göstergesi. Bu hamle, fiyat-performans dengesini yeniden tanımlayabilir.

