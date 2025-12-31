Hardware Plus’ta DXOMARK serisi HONOR Magic8 Pro ile devam ediyor. HONOR markasının tepe modeli olan HONOR Magic8 Pro kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en yeni telefonu nihayet DXOMARK tarafından test edildi.

HONOR amiral gemisi ürünlerini çıkarmaya son hız devam ediyor. En son amiral gemisi telefonu HONOR Magic8 Pro kamera anlamında dolu dolu bir telefon. 50MP ana kamerası ve 200MP periskop telefoto kamerasının olması ve daha birçok özelliğiyle şuanda dünyanın en iyi kamerasına sahip olan telefonlar arasında yer alıyor.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

DXOMARK kamera testine göz atmak için; https://www.dxomark.com/honor-magic8-pro-camera-test/

