Toyota, ikonik Toyota Supra’yı 2019’da altı silindirli bir motorla yeniden tanıtıyor. İki yıl sonra, şirket giriş seviyesi bir dört silindirli model sunuyor ve bu model oldukça beğeniliyor. Ancak 2025 model yılı için Supra serisinde değişiklik yapıldığı için dört silindirli model artık mevcut değil.

İçindekiler Dört silindirli Toyota Supra artık üretilmeyecek

Dört silindirli Toyota Supra artık üretilmeyecek

Toyota, Cuma günü yaptığı açıklamada giriş seviyesi Toyota Supra’nın sadece üç yıl sonra üretimden kaldırılacağını doğruluyor. Bir sözcü Motor1’e “Evet, dört silindirli motor artık serimizde olmayacak” diyor. Bu gelişme, düşük satış rakamları nedeniyle şaşırtıcı değil.

Toyota Supra, 2023’te yalnızca 2.652 adet satıyor ve bu düşük satış performansı, dört silindirli modelin daha yavaş hareket ettiğini düşündürüyor. Toyota, Supra satışlarını donanıma veya motora göre ayırmasa da, dört silindirli modelin daha az talep gördüğü anlaşılıyor.

2024 Toyota Supra 2.0, 255 beygir gücü ve 295 pound-feet tork üreten turboşarjlı 2.0 litrelik bir motora sahip. Sekiz vitesli otomatik şanzımanla eşleştirilen bu model, yaklaşık 5.0 saniyede 60 mil hıza ulaşıyor. Performansı hızlı olmasa da, yavaş da sayılmıyor.

Artık Supra serisi sadece altı silindirli modellerden oluşuyor. 2025 Supra, hem 3.0 hem de 3.0 Premium donanım seçenekleriyle geliyor. Turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motor, 382 beygir gücü ve 368 pound-feet tork üretiyor. Bu model, sekiz ileri otomatik veya altı ileri manuel şanzıman seçenekleriyle sunuluyor. Otomatik şanzıman ile 60 mil/saat hıza yaklaşık 3.9 saniyede, manuel şanzıman ile ise 4.2 saniyede ulaşıyor.

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2025 model yılı için Supra alıcılarının dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise altı silindirli modele yapılacak hafif fiyat artışıdır. 2025 Supra, 1.095 dolarlık varış ücreti dahil 57.335 dolardan başlıyor. Bu, varış ücretleri hesaba katıldığında 2024 modeline göre 840 dolarlık bir artışı işaret ediyor. Supra 3.0 Premium’un fiyatı ise 60.495 dolar olarak belirleniyor.