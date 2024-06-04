Japon otomotiv devi Toyota’nın adı bir süredir çarpışma testlerindeki usülsüzlüklerle anılıyor. Bu bağlamda Japonya hükumeti Toyota’nın popüler üç modelinin satışını engelliyor. Detaylara bakalım.

Artık satılmayacak üç Toyota modeli

Soruşturma halen devam ediyor. Bu süre zarfında Yaris Cross, Corolla Axio ve Corolla Fielder artık Japonya’daki müşterilere gönderilmiyor. Başkan Akio Toyoda; Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı’na, otomobil üreticisinin uygulanan standartlardan farklı test yöntemlerini nasıl kullandığı konusunda 31 Mayıs’ta bilgi verildiğini söyledi. Bu üç otomobil için yaya ve yolcu koruma testlerinde yeterli veri bulunmaması otomobilleri satıştan kaldırttı.

*Yaris Cross

Japon otomotiv devi şimdi ne yapacak?

Öncelikle bu üç otomobilden sadece Yaris Cross ülkemizde satılıyor. Görünen o ki satılmaya da devam edecek. Marka, etkilenen araç sahiplerine yasa ve yönetmeliklere aykırı hiçbir performans sorunu bulunmadığına dair güvence veriyor. Bu nedenle, etkilenen araçları kullanmayı bırakmaya gerek yok.

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İlerleyen zamanlarda ise Toyota, bu testleri tekrardan yapıp otomobillerini Japonya pazarında tekrardan satışa sunmayı planlıyor.