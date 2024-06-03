NVIDIA, dünya genelinde büyük yankı uyandıracak bir kampanya ile üç aylık ücretsiz Xbox Game Pass dağıtımına başlıyor. Ancak ne yazık ki bu kampanya, Türkiye’yi kapsamıyor. NVIDIA, bugün düzenlediği etkinlikte, birçok yapay zeka yeniliğinin yanı sıra oyunseverleri sevindirecek bu büyük haberi duyurdu. Microsoft ile yapılan iş birliği sonucu, NVIDIA üyelerine üç ay boyunca ücretsiz Game Pass erişimi sağlanacak. Herkese çay var, bize yine yok!

NVIDIA Üç Aylık Ücretsiz Xbox Game Pass Veriyor: Türkiye Hariç!

Kampanya, üç ay süreyle PC Game Pass erişimi sunacak ve dünya çapındaki NVIDIA aboneleri için geçerli olacak. Ancak bu fırsattan sadece ilk kez Game Pass’e üye olacak kullanıcılar yararlanabilecek. Kampanya, 4 Haziran’dan itibaren GeForce Experience veya NVIDIA uygulaması üzerinden erişilebilir olacak. Fakat, Türkiye bu kampanya dahilinde bulunmuyor.

NVIDIA’nın resmi blog gönderisinde, hediyenin sunulacağı ülkelerin listesi yayımlandı. Dünya genelinde birçok ülkede geçerli olan bu kampanya, maalesef Türkiye’yi kapsamıyor. Şirket, kampanyanın geçerli olmadığı ülkeler hakkında detaylı bir açıklama yapmadı. Sadece “yasaların izin vermediği yerlerde kullanılamaz” ifadesi yer alıyor. Türkiye de bu yüzden ücretsiz Game Pass kampanyasının kullanılamadığı ülkeler arasında yer alıyor olabilir.

Türkiye’deki oyuncular, normalde 159 TL olan ve birçok oyuna erişim olanağı sağlayan Game Pass aboneliğini ücretsiz olarak alamayacak. Bu durum, ülkemizdeki oyunseverler arasında hayal kırıklığı yaratmış durumda. Ancak dünya genelinde, NVIDIA’nın bu hamlesi büyük ilgi uyandırmış ve diğer ülkelerdeki kullanıcılar için büyük bir fırsat sunmuş durumda.

Ücretsiz Xbox Game Pass gibi kampanyaların ülkemizde olmaması, artan oyun fiyatları dolayısıyla kan ağlayan sektörü bir nebze olsun canlandırabilirdi. Ancak görünen o ki, bir kez daha dünyanın yararlandığı bir kampanyadan mahrum kaldık.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce PC Game Pass kampanyası neden Türkiye’de yok? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!