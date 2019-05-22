Gizlilik odaklı Tor Browser artık Android’de

Çevrimiçi gizliliğin bir lüks haline geldiğini günümüzde, çoğu tarayıcı siz webte gezinirken bir gözetim algoritmasını arkaplanında çalıştırıyor. Anonimlik için bazı tarayıcılar gizli mod özelliği sunsada ne kadar gizli olduğu konusunda şüpheler var.

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Doğrudan gizli kalabileceksiniz

Çevrimiçi gizliliğini korumak isteyen kullanıcılarının bilgisayarlarında kullandığı bir tarayıcı olan Tor’un yeni Android sürümü geldi. Google Play üzerinden indirebileceğiniz bu tarayıcı ile web gezintilerini gerçekten silmiş ve kaydetmemiş olacaksınız. İnternete şifrelenmiş ağ geçidi üzerinden bağlanan tarayıcı, bir maske oluşturup sizleri daha güvenli ve gizli hale getiriyor.

Android uygulaması gelmeden önce birçok farklı alternatifleri birleştirerek, gizli kalmaya çalışırken, bu uygulama ile artık farklı yollardan gitmek yerine Tor tarayıcısını kullanabileceksiniz. Android sürümü indirilebilir durumda olan tarayıcının, iOS sürümü henüz bulunmuyor. Üretici tarafından yapılan açıklamalardan, iOS sürümünün hiç gelemeyeceği anlaşılıyor. Ayrıca Tor Tarayıcının alt yapısında Firefox kullanıldığından, Firefox’a çok benzer bir arayüz bu tarayıcı kullanılıyor.