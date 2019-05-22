Huawei, Aptoide ile görüşmelerde bulunuyor!

ABD ile Çin arasındaki soğuk ticari savaşın ortasında kalan Huawei, bu savaşta ağır yaralar almaya başladı. Bilindiği gibi Huawei artık Android’in lisanslı bir ortağı olamayacak.

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Alınan kararlar sonrasında Huawei’nin artık Google’ın ürettiği Android işletim sisteminin yayın öncesi sürümüne ulaşamayacak. Bu da artık Huawei telefonlarda Google Play, Google Play Hizmetleri ve diğer Google uygulamalarının çalışmayacağını gösteriyor. Kararlar ABD hükümeti tarafından hafifletilmiş olsa da, geçiş süreci için verilen zaman Huawei’ye yeterli olmayabilir.

Huawei, üçüncü parti uygulama pazarı Aptoide ile görüyor. Aptoide, 200 milyon kullanıcısı ile 900.000’den fazla uygulamayı içerisinde barındıran popüler bir uygulama mağazası. Aynı zamanda şirket, Avrupa’da bazı operatörlere kendi uygulama mağazası olan AppGallery’i satacakları telefonlara ön yüklü sunmaları için anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Ayrıca Aptoide ile bir anlaşma yapılırsa Huawei cihazlar, bu uygulama mağazası ile gelebilir. Ancak Google Play üzerinde satılan ücretli ve ücretsiz uygulamaların bu uygulama mağazasında ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Google’ın bu anlaşma hakkında neler söyleyeceği merak konusu.