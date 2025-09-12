Türkiye’nin otomobil endüstrisi için bir dönüm noktası olan Togg, yeni fastback modeli Togg T10F ile piyasaya iddialı bir giriş yapıyor. Almanya’da gerçekleşen global lansmanının hemen ardından, bu heyecan verici modelin test sürüşleri Türkiye genelinde belirlenen Togg Deneyim Merkezleri’nde başladı.

İçindekiler Togg T10F Türkiye Yollarındaki Test Sürüşleri Başladı

Tüketiciler, 15 Eylül’deki satış lansmanından önce, Togg T10F‘in yenilikçi özelliklerini ve sürüş dinamiklerini ilk elden deneyimleme fırsatı buluyor. Bu süreç, aracın potansiyel alıcılarla buluşması için büyük bir adım olarak öne çıkıyor. Togg T10F modelinin ön sipariş süreci ve fiyatlandırması ise 15 Eylül’de Türkiye için, 29 Eylül’de ise Avrupa pazarları için resmiyet kazanacak.

Togg T10F, teknik kapasitesi ve güvenlik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Son yapılan Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alarak, güvenlik standartlarında zirveye oynadığını kanıtladı. Özellikle yetişkin yolcu korumasında 100 üzerinden 95 puan alması, aracın ne kadar sağlam ve güvenli bir yapıya sahip olduğunun net bir göstergesi.

Togg T10F, 2025 yılı testlerinde bu kategoride en güvenli ikinci araç olarak kayıtlara geçti. Dört farklı donanım paketiyle sunulan model, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı: V1 Standart Menzil, V1 Uzun Menzil, V2 Uzun Menzil ve V2 AWD (Çift Motorlu). Bu paketlerin yanı sıra; Teknoloji ve Konfor Paketi, Kış Paketi, Akıllı Destek Paketi ve Meridian Ses Sistemi gibi ek donanım seçenekleri de sunuluyor.

Motor gücü ve performans açısından da iddialı olan Togg T10F, tek motorlu versiyonunda 160 kW güç ve 350 Nm tork, çift motorlu versiyonunda ise 320 kW güç ve 700 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması V2 AWD için sadece 4,1 saniye, V2 Uzun Menzil için ise 7,5 saniye olarak açıklandı.

Bagaj hacmi konusunda da kullanıcılarını memnun edecek olan Togg T10F, 505 litre standart bagaj kapasitesi sunarken, arka koltuklar katlandığında bu hacim 1.350 litreye kadar ulaşıyor.

Togg T10F’in menzil performansı, batarya seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. V1 Standart Menzil versiyonunda 52,4 kWh kapasiteli batarya ile 335 km menzil sunulurken, uzun menzilli versiyonlarda 88,5 kWh kapasiteli batarya ile 623 km’ye kadar menzil sağlanabiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde Togg T10F, 180 kW hızlı şarj istasyonlarında sadece 28 dakikada bataryasını %20’den %80’e doldurabiliyor.

Bu da uzun yolculuklarda büyük bir avantaj sağlıyor. AC şarjda ise 11 kW hızında şarj desteği bulunuyor. Togg T10F, kullanıcıların farklı yaşam tarzlarına uygun çözümler sunarak elektrikli otomobil pazarında kendine sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor.

