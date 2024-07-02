Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı, 1924’ten bu yana ilk kez gece saatlerinde ziyarete açıldı. Topkapı Sarayı gece turu, tarihi yapının gece atmosferini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Peki Topkapı gece ziyareti ücreti ne? Topkapı Sarayı hangi saatlerde gezilebiliyor? Topkapı Sarayı gece turu hangi günler yapılacak? İşte bilmeniz gereken her şey.

Topkapı Sarayı Gece Turu Deneyimi Başlıyor, Tarihin Saati Yok!

Topkapı Sarayı gece turu hakkında konuşan Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, bu projeyle sarayın açık ve kapalı alanlarının gezilmesini sağlamak istediklerini belirtti. Kocaman, “Bu proje, Topkapı Sarayı tarihinde bir ilk. Ziyaretçilerimize sarayın tüm bölümlerini gece gezme imkanı sunuyoruz,” dedi.

Osmanlı Devleti’ne 400 yılı aşkın süre ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı, harem ve selamlık bölümleriyle merak edilen birçok noktaya sahip. Gece turları sayesinde, bu alanların gece nasıl bir atmosfere sahip olduğunu görmek mümkün olacak.

Topkapı Sarayı gece turu kapsamında, sarayın ikinci avlusunda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi gibi önemli noktalar görülebilecek. Harem bölümünde ise Karaağalar Mescidi, Valide Sultan Dairesi, Hünkar Hamamı ve III. Murat Has Odası gibi yerler ziyaretçilerin ilgisini çekecek.

Topkapı Sarayı’nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile dünyaca ünlü Hazine Sergisi de gece turları kapsamında keşfedilebilecek. Bu sergi içerisinde Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi değerli eserler de yer alıyor.

Güvenlik nedeniyle belirli bölümlerde elektrik bulunmadığını belirten Kocaman, gezilerin grup halinde yapılacağını söyledi. Babüsselam Kapısı’nda oluşturulacak gruplar rehber eşliğinde sarayı gezecek.

Topkapı Gece Ziyareti Ücreti Ne Kadar?

Bu aşamada Topkapı gece ziyareti ücreti ne kadar sorusu da çok sık soruluyor. Yerli ziyaretçiler için bilet fiyatı 1000 TL, yabancı ziyaretçiler için ise 5 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Topkapı Sarayı Gece Turu Hangi Günler Yapılacak?

Peki Saray, gece turunda Topkapı Sarayı hangi saatlerde gezilebiliyor? Topkapı Sarayı gece turu hangi günler yapılacak? Tarihi mekan, her Cumartesi 21.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Topkapı Sarayı gece turu, tarihi yapının büyülü atmosferini keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor. Gece turlarının başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak. Ziyaretçiler, sarayın birçok bölümünü rehber eşliğinde gezebilecek ve Osmanlı tarihinin derinliklerine yolculuk yapabilecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Topkapı en iyi hangi saatte gezilir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!