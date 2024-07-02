TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türkiye’nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu olan İMECE uydusu, 15 Nisan 2023 tarihinde fırlatılarak uzayla ilk buluşmasını gerçekleştirmişti. İlk görüntüsünü Togg’un Bursa, Gemlik’teki fabrikasından paylaşan İMECE, şimdi de 588 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpiter’i görüntüledi. NASA bile İMECE Uydusu Jüpiter fotoğrafını kıskandı!

İMECE Uydusu Jüpiter Fotoğrafı Olay Oldu: NASA Bile Kıskandı!

İMECE uydusu Jüpiter fotoğrafı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşıldı. Kacır, gönderisinde, “Dünyanın her noktasından görüntü alabilen Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, kamerasını derin uzaya çevirdi! Metre altı çözünürlükte, dünyayı görüntülemek üzere üretilen İMECE bu kez 588 milyon km uzaklıktaki Jüpiter’i görüntüledi. İMECE’de sergilenen başarı Milli Teknoloji Hamlesi’ni daha ileri taşırken, yeni nesil yer gözlem uydularımız için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın paylaşımıyla gündeme gelen bu görsel, Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. 700 kilometre yükseklikte ve saatte 27 bin km hızla hareket eden İMECE uydusu, metre altı çözünürlükte görüntü alabiliyor. Bu özellik, onu sadece Türkiye için değil, dünya çapında da önemli bir teknoloji harikası haline getiriyor.

Peki İMECE yerlilik oranı ne kadar? Yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranıyla üretilen İMECE, 5 yıl boyunca hizmet vermek üzere tasarlandı. Proje kapsamında elektro-optik kamera, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki sistemi gibi birçok kritik bileşen TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildi.

İMECE’nin elde ettiği bu başarı, Türk uzay tarihinde ilk olsa da tek olmayacak. Yakın gelecekte, ona eşlik edecek en az iki İMECE uydusunun daha geliştirilmesi planlanıyor. Bu takım uydular, 4 yıl içinde faaliyete geçerek yüksek çözünürlüklü yer gözlem ihtiyaçlarını karşılayacak. Yeni uydular, daha yüksek çözünürlük ve gelişmiş teknolojik yetenekler sunacak, böylece Türkiye’nin uzay gözlem kapasitesini iki katına çıkaracak.

Bu projeler, GÖKTÜRK yenileme projeleri ile birlikte ilerleyecek. İMECE-2 ve İMECE-3 uydularının 2027 ve 2028 yıllarında devreye alınması hedefleniyor. Yeni nesil bu uydular, Türkiye’nin uzay teknolojilerinde ne kadar ileri gidebileceğinin bir kanıtı olacak.

İMECE-1 uydusu, 680 km yükseklikteki güneşe eş zamanlı yörüngesinde yer alıyor ve 5 yıl hizmet ömrüne sahip. 13,9 km x 16,2 km boyutlarında bir alanı tek seferde çekebilen uydu, 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna görüntüleri hızla iletebiliyor. Bu kapasite, uydunun yüksek çözünürlüklü ve detaylı görüntüler sunabilmesini sağlıyor.

Türkiye’nin uzay teknolojileri alanındaki bu atılımı, gelecekte daha büyük projelere kapı aralayacak. İMECE uydusu, Türkiye’nin uzaydaki varlığını güçlendirecek ve uluslararası arenada daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sağlayacak. Milli Teknoloji Hamlesi, İMECE’nin başarısıyla birlikte daha da ileriye taşınacak ve Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

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