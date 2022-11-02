TomTom yeni navigasyon platformu TomTom Maps Platform’u duyurdu. Bu platform sayesinde yeni ve daha detaylı haritalar geliştirilecek ve ortak şirketler arasında navigasyon verilerini paylaşabilecekleri bir ekosistem kurulabilecektir.

Şirkete göre TomTom’un TomTom Maps Platform aracılığıyla geliştireceği haritalar daha fazla coğrafi kapsama alanı sunacak ve daha farklı veri türlerini destekleyecek. Bunların hangileri olacağı belli değil. TomTom ayrıca platform aracılığıyla güncelleme döngülerini iyileştirmek istiyor. Şirket bu nedenle yeni haritalar için sürekli güncellemelerden bahsediyor.

TomTom kendi verilerini ‘süper kaynaklar’ olarak adlandırılan kaynaklardan gelen verilerle birleştirecek. Hollandalı şirkete göre bunlar, uygun maliyetli bir şekilde büyük miktarlarda doğru konum verisi sağlayabilen kaynaklardır. Şirket, kendi mobil yakalama aracı MoMas’ı örnek olarak gösteriyor ama aynı zamanda ortak şirketlere ve OpenStreetMap gibi açık kaynak projelerine de atıfta bulunuyor. Şirket, haritalar aracılığıyla navigasyon deneyimini daha da iyileştirmek için önümüzdeki yıl daha fazla ortağı bünyesine katmayı planlıyor. Platform için oluşturulan ilk haritaların 2023’ün ikinci çeyreğinde yayınlanması bekleniyor.

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Hollandalı şirkete göre navigasyon teknolojisi şirketler tarafından yüksek talep görüyor. TomTom, Uber ve Deliveroo gibi şirketlerin son yıllarda kısmen bu teknoloji sayesinde ortaya çıkabildiğini belirtiyor. Yeni platform da başlangıçta işletmeleri hedefliyor gibi görünüyor.