Valve, Steam’deki oyuncuların kendi ana dillerindeki oyunları daha kolay bulabileceklerini duyurdu. Steam hesabınızdan Dil Tercihlerine giderek birincil ve ikincil dillerinizi seçebilirsiniz. Bu seçimler, Steam’in size önerdiği ve keşif özelliklerinde görünen oyunları etkileyecektir. Buna ek olarak, konuştuğunuz dillerde mevcut oyunları bulmanıza yardımcı olması için Steam aramalarınızda dil filtrelerini kullanabilirsiniz.

Valve’a göre, geliştiriciler birkaç hafta önce oyunlarını genişletilmiş dil listesiyle etiketlemeye başladı. Şimdiye kadar 500’den fazla oyun bu etiketleri ekledi ve oyun sayısının artması bekleniyor. Kullanıcıların filtreleyebileceği yeni dillerden bazıları Endonezce, Slovakça, Malayca, Arapça, İbranice, Sırpça, Hintçe ve daha fazlasını içeriyor.

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Steam’de birincil dili değiştirmek, oyun açıklamaları ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerikle birlikte Steam kullanıcı arayüzünün sunulduğu dili de etkileyecektir. İkincil dilleri değiştirmek, birincil dilinizde mevcut değilse mağaza sayfası açıklamalarını tercih ettiğiniz dilde görmenizi sağlayacaktır.

Genişletilmiş dil filtresi, diğer tüm filtrelerle birlikte arama sonuçlarının sağ tarafında bulunabilir. Listelenmemişse dilinizi bulmak için bir arama kutusuyla birlikte birkaç dil listelenir. Ayrıca bu genişletilmiş dil desteğinin Steam’deki oyun deneyimlerini iyileştirmeye yol açacak.

Kaynak: Steam