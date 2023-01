Popüler oyunların dizi uyarlamaları birçok yapım şirketinin ilgisini çekiyor. Bunun son örneğini HBO Max’in Last of Us uyarlamasında görmüştük. Platforma rekor sayıda izleyici kazandıran Last of Us’ın ardından, benzer bir haber de Amazon cephesinden geldi. Görünen o ki, Amazon da bu furyaya Tomb Raider uyarlaması olan bir diziyle dahil olacak!

Sadece Tomb Raider Dizisi Yetmeyecek! Film De Yolda!

İlk Tomb Raider oyunu 1996 yılında PlayStation için çıkmıştı. Lara Croft adında Indiana Jones benzeri bir kaşifi konu alan bu aksiyon-macera serisi kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanmış ve birbiri ardına yeni oyunlar duyurulmuştu.

Zamana meydan okuyan Tomb Raider serisi, Amazon’un bir başka popüler dizisi olan Fleabag’den tanıdığımız Phoebe Waller-Bridge‘in usta kalemiyle beraber bir dizi haline getirilecek. Yıllar içinde 20 farklı oyuna yayılan serinin dizi uyarlamasının da oyuna bağlı kalacağını söyleyelim.

Bunun Amazon için “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” yapımından sonraki en büyük yapımlardan biri olması bekleniyor. Ancak görünen o ki Amazon bununla yetinmeyecek. Zira son gelen bilgiler Amazon’un bir de Tomb Raider filmi üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Tomb Raider daha önce de beyazperdeye uyarlanmış ve 2000’lerin başında çıkan ilk filmde Angelina Jolie, Lara karakterine hayat vermişti. Daha yakın tarihli bir filmdeyse Lara karakteri yükselen yıldızlardan biri olan Alicia Vikander tarafından canlandırılmıştı. Netflix tarafı da Tomb Raider’ın animasyon dizisini yayınlamıştı.

Yeni dizide Lara’yı kimin oynayacağı henüz bilinmiyor. Ancak şimdiden senaryonun içerik yönünden oldukça zengin olacağını söylemek mümkün. Zira şu sıralar çok talep gören ve serinin senaristliğini üstlenen Phoebe Waller-Bridge, yakında gösterime girecek olan “Indiana Jones and the Dial of Destiny” filminde de oynadı.

Ünlü aktris, bu film sayesinde Indiana Jones evreni ve macera serileri hakkında önemli bilgiler edindi. Bu deneyimin Tomb Raider serisinde etkili olacağını söylemek yanlış olmaz.

Amazon Oyunları Diziye Uyarlamada Kararlı!

Bunun Amazon’un ilk oyundan diziye uyarlama projesi olmadığını söylemek mümkün. Öyle ki, Amazon hakkında geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bilgiler şirketin bir de God of War uyarlaması üzerinde çalıştığına işaret ediyordu.

Amazon tarafı popüler oyunların dizi uyarlamalarının çok sevildiğini görmüş olacak ki, popüler oyunları dizileştirmek için harıl harıl çalışıyor. Bizler de Amazon’un yeni dizilerini merakla bekliyoruz.

