WhatsApp favoriler özelliği ile sevdiklerinize çok daha hızlı ulaşabileceksiniz. WhatsApp beta sürümleri aracılığıyla uygulamaya yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, Sohbetler sekmesine yeni bir sık kullanılanlar filtresi eklenirken, aynı zamanda uygulamanın içerisinden doğrudan numara çevirme özelliği de geliştiriliyor.

İçindekiler WhatsApp Favoriler Filtresi ile Sevdiklerinize Hemen Mesaj Atın

WhatsApp Favoriler Filtresi ile Sevdiklerinize Hemen Mesaj Atın

WhatsApp beta sürümlerinde keşfedilen yeni özelliklere göre, Sohbetler sekmesine eklenen Favoriler filtresi, kullanıcıların favori kişilerini daha hızlı erişmek için bir yol sunuyor. Beta sürüm 2.24.9.33’te bulunan bu özellik, Okunmamış ve Gruplar filtreleri arasında yer alıyor. Sohbetler sekmesinde yukarı kaydırıldığında görünen bu filtre, kullanıcıların sıkça iletişim kurduğu kişileri daha kolay bulmalarını sağlıyor.

Ayrıca, WhatsApp’ın geliştiricileri, uygulamanın içerisinden doğrudan numara çevirme özelliği üzerinde çalışıyorlar. Yani WhatsApp telefon olarak kullanılabilecek. Bu özellik, WhatsApp üzerinden doğrudan bir kişiyi aramak isteyen kullanıcılar için oldukça pratik olacak.

Şu anda, kullanıcılar aramak istedikleri kişiyi elle uygulamaya eklemek zorunda kalıyorlar veya telefonun içerisinde yüklü gelen çeviricisini kullanarak aramalarını gerçekleştiriyorlar. Ancak, geliştirilen WhatsApp çevirici özelliğiyle birlikte, WhatsApp kullanıcıları arama işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Bu yeni özelliklerin beta sürümlerinde test edildiği ve henüz tüm kullanıcılara sunulmadığı belirtiliyor. Ancak, WhatsApp’ın beta programına katılan kullanıcılar, bu özellikleri deneyerek geri bildirim sağlayabilirler.

WhatsApp’ın beta sürümleri, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve yeni özellikleri test etmek için önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Yeni özelliklerin genel sürüme ne zaman ekleneceği henüz net değil, ancak WhatsApp’ın gelecek güncellemelerinde bu özelliklerin kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp favoriler özelliği kullanışlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!