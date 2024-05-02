Apple, 2024’ün sonlarına doğru heyecan verici bir dizi ürünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu ürünler arasında iPhone 16 ve yeni Apple Watch modelleri de bulunuyor. Ancak, son gelen bilgilere göre, Apple Watch Ultra 3’ün beklenen donanım geliştirmeleri konusunda hayal kırıklığı yaşanabilir.

İçindekiler Apple Watch Ultra 3 ile değişim olmayacak

Apple Watch Ultra 3 ile değişim olmayacak

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, Apple Watch Ultra 3, önceki nesle göre neredeyse hiç donanım yükseltmesi sunmayacak. Bu haber, saatini yenilemeyi düşünenler için bir hayal kırıklığı olabilir. Kuo, şimdilik Ultra 3’ün hangi değişiklikleri içereceği konusunda detay vermedi. Ancak Apple’ın genellikle ürünlerinde belirli yenilikler yapması bekleniyor. Şirket, bilgi sızıntılarını engellemek için sıkı güvenlik önlemleri alsa da, piyasaya sürülmeden önce sızan bilgiler sıklıkla ortaya çıkıyor.

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Apple Watch Ultra 3 hakkında henüz kesin bir bilgi olmamakla birlikte, bazı endişeler mevcut. Özellikle Samsung’un geliştirdiği iddia edilen yüksek kaliteli Galaxy Watch’un piyasaya sürüleceği raporları var. Eğer bu doğruysa, Apple’ın donanım planlarını gözden geçirmesi gerekebilir.

Apple Watch Ultra 3’ün ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi özellikleri içereceği henüz tam kesin değil. Apple ayrıca, söylentilere göre büyük bir tasarım revizyonuyla birlikte Apple Watch X’i de tanıtacak. Bu gelişmeler, akıllı saat pazarında nasıl bir rekabet ortamı oluşturacağını görmek için heyecan verici bir bekleyiş sunuyor.