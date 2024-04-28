TRT yeni kanal ile karşımıza çıkıyor. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), uluslararası yayıncılık alanında yeni bir adım atıyor. TRT, İstanbul’da gerçekleştirilen “TRT İspanyolca Konuşan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi” etkinliğinde yeni dijital haber kanalı TRT İspanyolca kanalını duyurdu. 25-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen zirvenin ilk gününde İspanya, Meksika, Kolombiya, Arjantin, Peru, Venezuela, Ekvator ve Bolivya gibi İspanyolca konuşan birçok ülkeden gazetecilerin katılım sağladığı belirtildi.

TRT Yeni Kanal Duyurusu Yaptı: Uluslararası Yayıncılıkta TRT İspanyolca İle Yeni Bir Adım



Bu kanal ile beraber Türkiye’nin uluslararası alandaki etkinliği de artacak. TRT, şu anda TRT World, TRT Afrika, TRT Arapça, TRT Rusça, TRT Almanca, TRT Fransızca ve TRT Balkan kanallarına sahip. Bu kanallar arasına eklenen TRT İspanyolca ile birlikte TRT’nin uluslararası alanda hizmet verdiği diller daha da genişleyecek. Yeni kanalın ilk yayınını ne zaman yapacağı ise belirsizliğini koruyor.

TRT, uluslararası alandaki hizmetlerini genişletirken, içerik platformlarına da yatırım yapıyor. Geçtiğimiz yıl, TRT, Netflix ve Disney+ gibi dijital akış platformlarına rakip olarak duyurlan TRT Tabii platformunu kullanıma sunmuştu. Bu platform aracılığıyla TRT küresel pazara Türk dizi ve filmlerini tanıtmayı amaçlıyor. TRT Tabii eski Türk filmlerinden tutun, en yeni içeriklere kadar geniş bir yelpazede kullanıcılara hizmet veriyor.

TRT İspanyolca ile beraber İspanyolca konuşulan ülkeler de TRT’nin yorumuyla kendi ana dillerindeki haberleri izleyebilecek. TRT’nin bu adımı adımı şimdiden birçok ülkeyi sevindirmiş durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TRT İspanyolca adımı ne anlama geliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!