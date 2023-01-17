Netflix Türkiye, 2023 yılına zam ile başladı. Rakiplerinin neredeyse iki katı bir fiyat politikası izleyen dizi ve film platformu bugün ülkemizdeki fiyatları iyice artırdı. 4K TV’nizde HDR kalitede dizi ve film izlemek için artık psikolojik sınır olan 100 TL aşıldı diyebiliriz.

Yapılan zam sonrası Netflix’in 720P yayın yapan temel paketi aylık 63.99 TL‘ye yükseldi. Standart plan ise aylık 97.99 TL olarak açıklandı. 4K HDR paketi olan özel plan ise aylık 130.99 TL‘ye çıkmış durumda. 1 gün öncesinin fiyatlarına bakacak olursak paketlerin fiyatları yine sırasıyla 45.99 TL, 69.99 TL ve 93.99 TL idi. Paketlerine yaklaşık 15 TL ila 30 TL arasında zam yapan Netflix, bu zam sonrası kullanıcılarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilir.

Netflix’in Amerika’da izlediği fiyat politikasına dolar bazında bakacak olursak bu fiyatların yine normal olduğunu hatta ucuz bile olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Amerika’da paketlerin fiyatları sırasıyla 9.99 dolar, 15.49 dolar ve 19.99 dolar olarak belirlendi. Ayrıca Amerika’ya özel reklamlı paket de bulunuyor. Bu paket ise 6.99 dolardan satılıyor.

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Netflix’in ülkemizde yükselen fiyatlardan sonra reklamlı paketini de ülkemize getirmesi bekleniyor. Muhtemelen reklamlı paketin fiyatı 45.99 TL seviyesinde sunulacak. Peki siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizi ve film izlemek için aylık bu ücretleri ödemeye devam edecek misiniz? Yoksa Amazon Prime Video, Disney+, EXXEN, BluTV ve diğer rakiplerin platformlarına mı yöneleceksiniz?