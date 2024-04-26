Güvenilir bir kaynaktan gelen sızıntılara göre Samsung Unpacked 2024 etkinliği için tarih ortaya çıktı. Samsung’un bu yıl içinde düzenleyeceği ikinci Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi netleşmeye başlıyor. Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Watch 7 serisi, Galaxy Tab S10 serisi ve Galaxy Ring gibi ürünler bu etkinlikte tanıtılabilir. İşte yaz aylarındaki en büyük tanıtımlardan biri olan Samsung Unpacked etkinlik tarihi.

İçindekiler Samsung Unpacked 2024 Etkinliği İçin Tarih ve Beklenen Ürünler Sızdırıldı

Samsung Unpacked 2024 Etkinliği İçin Tarih ve Beklenen Ürünler Sızdırıldı

Samsung, genellikle büyük etkinliklerde yeni ürünlerini tanıtırken etkinliğin tarihini ve yeri önceden duyurur. Ancak bu sefer, henüz resmi bir doğrulama yapılmamış olsa da, sızıntılar Samsung hayranlarını heyecanlandırmaya başladı. İddialara göre, etkinlik 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü Paris, Fransa‘da düzenlenecek.

10 Temmuz’daki etkinlik tarihi, 2024 Yaz Olimpiyatları ile de uyumlu. Bu, Samsung’un global bir sahnede yeni katlanabilir telefonlarını ve giyilebilir ürünlerini tanıtma fırsatını yakalayabileceği anlamına geliyor. Samsung, Olimpiyatların resmi sponsorlarından biri olduğundan, etkinliğin Paris’te düzenlenmesi stratejik bir tercih olarak görülebilir.

Etkinlikte en çok beklenen ürünlerden biri, Galaxy Ring adı verilen yeni bir Samsung akıllı yüzük. Bu ürün, Samsung’un sağlık alanındaki varlığını güçlendirmek için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor. Henüz özellikleri tam olarak bilinmese de, Samsung Unpacked 2024 etkinliği sırasında daha fazla ayrıntı ortaya çıkabilir.

Ayrıca, katlanabilir telefon tutkunları için heyecan verici cihazların da bu etkinlikte yer alması bekleniyor. Bunlar arasında Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’in halefleri bulunuyor. Özellikle, Z Fold 6’nın daha büyük bir ekrana ve daha ince bir tasarıma sahip olabileceği konuşuluyor. Hatta, daha da premium bir versiyon olan Galaxy Z Fold 6 Ultra’nın da tanıtılması bekleniyor.

Bununla birlikte, Galaxy Watch ve Galaxy Buds serilerine de güncellemeler getirilmesi bekleniyor. Özellikle, Galaxy Watch 7’nin üç farklı modelle gelebileceği ve Galaxy Buds serisinin yeni eklemelerle güçlendirilebileceği konuşuluyor. Galaxy S24 Fan Edition modeli de bu etkinlikte bizleri selamlayabilir.

Samsung henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, sızıntılar önümüzdeki Galaxy Unpacked etkinliğinde neler bekleyebileceğimize dair ipuçları veriyor. Heyecanla beklenen yeni ürünlerle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım Samsung Unpacked 2024 hangi ürünlere ev sahipliği yapacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung hangi cihazları tanıtacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!