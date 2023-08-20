Togg’un öncü şarj istasyonu markası Trugo, Türkiye’nin tüm illerine yayılarak etkileyici bir hizmet ağı oluşturdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, toplamda 272 yüksek hızlı şarj cihazı ve 544 soket ile 81 ilde hizmet vermeye başlayan Trugo, ülke genelinde faaliyet gösteren ilk ve tek şarj ağı sağlayıcısı oldu.

Trugo, Türkiye Genelinde Yüksek Hızlı Şarj İstasyonları ile Hizmet Veriyor!

Togg cephesi, bu güzel haberi X (Twitter) üzerinden duyurdu ve Türkiye’nin 81 ilinde hizmet vermeye başladıklarını açıkladı. Bu ülkemiz için bir ilk ve Trugo şu an bu konuda tek şarj ağı sağlayıcısı olarak hizmet veriyor.

Trugo’nun yaygınlaşan hizmet ağına Trugo’nun resmi web sitesi veya App Store ile Google Play Store’dan indirilebilen mobil uygulama aracılığıyla erişilebiliyor. Ayrıca, yakın gelecekte kullanıma sunulacak istasyonların yerlerine dair bilgilere de bu platformlar üzerinden kolayca erişilebilecek.

Trugo şimdi 81 ilimizin tamamında DC yüksek hızlı şarj hizmeti veren ilk ve tek şarj ağı! 🔋 Trugo ile hızlı ve kesintisiz şarj deneyimi,

📍 81 ilde, 272 istasyonda, 544 soket ile,

🚗 Tüm elektrikli araç kullanıcılarının hizmetinde! Hızlı ve yüksek performanslı bir şarj… pic.twitter.com/59LPg5IYES — Trugo (@TrugoCharging) August 19, 2023

Trugo’nun yüksek hızlı şarj istasyonları, DC şarjı destekleyen tüm elektrikli araçlar için uygun durumda. Mobil uygulama sayesinde kullanıcılar, şarj işlemi sırasında aracın dolum durumunu izleyebilecek, uzaktan şarj işlemini sonlandırabilecek, önceki şarj işlemlerine göz atabilecek ve ödeme yapabilecekler. Yani bu oldukça akıllı ve işlevsel bir sistem.

Kullanıcılar, Trugo istasyonlarını ararken ihtiyaçlarına uygun olarak AVM veya restoran gibi filtrelemeler de yapabilecekler. Şarj esnasında herhangi bir sorun yaşayan kullanıcılar, 7/24 hizmet sunan Trugo Kullanıcı İlgi Merkezi’nden yardım alabilecek. Ayrıca, yüksek hızlı şarj cihazlarında kullanılan enerji tamamen sertifikalı ve yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan temin edilerek çevreye verilen zarar en aza indirilmiş.

Trugo istasyonlarında sunulan şarj hizmeti için ücretlendirme oldukça uygun. 180 kW ve 300 kW şarj seçenekleri için 7,99 TL ücret talep ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, elektrikli araçlarını hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde şarj edebilme imkanına sahip olacaklar. Trugo’nun geniş ve kullanıcı dostu hizmet ağı, elektrikli araç sahiplerine daha güvenli ve pratik bir şarj deneyimi sunmayı amaçlıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha önce hiç Trugo şarj istasyonlarını kullandınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!