Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, son günlerde pek de iç açıcı haberlerle bizi karşılamıyor. Geçtiğimiz gün ilk zammıyla karşılaşan T10X modeli hakkında üzücü bir bilgi daha geldi. Mart ayında Togg T10X satışlarına başlayan, ancak yeni bir fabrika kurmanın ve satış konusunda deneyimsiz olmanın zorluklarıyla karşılaşan şirket, teslimat hedeflerini gerçekleştiremedi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, şimdi de Togg teslimatları bugün itibariyle bir ay ertelendi! Togg’un geleceği ne olacak?

Togg Hedeflerini Çok Yüksek Tuttu!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Haziran 2023’te yapılan otomobil satışlarını açıkladı ve Togg’un hedeflerine ulaşamadığı görüldü. Togg T10X modelinin toplamda 808 adet satıldığı belirlendi. Haziran ayı verilerine göre ise yalnızca 502 adet satış gerçekleşti.

Nisan ayında ortaya çıkan verilere göre, Togg’un aylık üretim rakamları ise şu şekildeydi:

Mart: 170 adet

Nisan: 170 adet

Mayıs: 1370 adet

Haziran: 1541 adet

Temmuz: 3140 adet

Ağustos: 4430 adet

Eylül: 4310 adet

Ekim: 4520 adet

Kasım: 4520 adet

Aralık: 4330 adet

Bu rakamlara baktığımızda, 2023 yılının sonunda geldiğimizde toplamda 28 bin 501 adet Togg üretilmesi planlanıyordu. Ancak görünen o ki, evdeki hesap çarşıyı tutmamış. Zira Togg daha önce teslimatların gecikmesiyle de haber olmuştu, şimdiyse de teslimatların ertelenmesi işin tuzu biberi oldu.

Bu durum, önceden belirlenen hedeflere ulaşılamadığını gösteriyor. Otomobil gazetecesi Emre Özpeynirci ise, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla resmen Togg’un gecikeceğini duyurdu. Özpeynirci tarafından paylaşılan ve müşterilere gönderilen bir iletide, Togg teslimatlarının planlanan tarihlerinin bir ay ileriye ertelendiğini bildiriyor. Yani Togg T10X teslimatları bir ay gecikti.

Özpeynirci, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bu arada TOGG teslimatları bir ay ertelenmiş. Gönderilen maille Haziran-Temmuz teslimatları Temmuz-Ağustos olarak revize edilmiş. Bilginize…” ifadelerini kullandı.

Togg’un gecikmeler yaşamasının nedenleri açıklanmadı, ancak yeni bir fabrikanın kurulması ve satış konusunda deneyimsiz olmanın zorlukları bu konuda öne çıkan nedenler. Fakat şimdilik Togg tarafından resmi bir açıklama yok.

Bu gecikme, Togg’un pazardaki konumunu güçlendirmek ve müşteri beklentilerini karşılamak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini gösteriyor. Şirketin müşteri memnuniyetini sağlamak ve teslimat sürelerini daha iyi yönetmek için planlarını revize etmesi önemli.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg planladığı üretim ve satış rakamlarına ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!