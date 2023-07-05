Türkiye’nin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili Togg, bugün zam furyasına katıldı. Asgari ücrete yapılan zam ve kurlardaki artış sonrası Togg’ın fiyatına zam geldi. Togg’un giriş seviyesi modeli artık 1.207.000 TL’ye satılacak. Daha önce bu fiyat 953.000 TL idi. Bu zam sonrası Togg da 1 milyon TL’yi aşan otomobiller arasında yer aldı.

T10X V1 RWD Standart Menzil : 1.207.000 TL

T10X V2 RWD Standart Menzil : 1.307.000 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil : 1.537.000 TL

Togg’a yapılan bu zammın neden olduğu şimdilik açıklanmadı. Ancak görünüş kurların artışından dolayı bu zammın geldiğini gösteriyor. Togg cephesinden bu zam hakkında bir açıklama gelirse sizlerle paylaşacağımızı belirtelim.

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Güncelleme: Togg cephesinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada; “Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek zorunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir.” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamaya göre 953.000 TL’den Togg aldım diye sevinen ancak otomobili henüz teslim edilmeyenler maalesef ki zamdan etkilenecek.