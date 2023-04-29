Togg T10X modeli 7 ilde sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı. Togg’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceğinin belirtilmesi dikkat çekti. İlk Togg’lar sahiplerine teslim edilecek!

Togg Eve Kadar Teslimat Yapacak!

Togg’un Nisan ayı başından itibaren teslim edilmesi bekleniyordu. Ancak üretilen Togg T10X’lerin teslimatı bir türlü başlayamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 dakikada 1 adet Togg üretildiğini söylemesine rağmen Togg’un üretim tesisinden bir görüntü paylaşılmaması ve Togg’ların bir türlü teslim edilememesi merak uyandırmıştı.

Togg, nihayet bu sorulara bir cevap niteliğinde paylaşım yaptı ve Togg’ların sahiplerine teslim edilmek üzere yola çıktığını duyurdu. Togg’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda sahiplerine teslim edilmek üzere Togg’ların kamyonlara yüklendiği bir video da paylaşılmış durumda. Bu kamyonlarla birlikte çekiliş sonunda Togg’u almaya hak kazanan ve kalan ücreti ödeyen araç sahiplerine araçları evlerinin kapısına kadar götürülerek teslim edilecek.

Geçtiğimiz günlerde Togg teslimatları ile ilgili bir gazeteye açıklama yapan Togg CEO’su Gürcan Karakaş; “Şu ana kadar ne söylediysek yaptık. Ne pandemi ne çip krizi ne de bölgesel krizler planlarımıza engel oldu. Biz Mart ayı sonunda üretime başlamış ve ‘Nisan ayı sonunda perakende kullanıcılara yönelik teslimatlara başlayacağız’ ifadesini kullanmıştık. Bu sözümüz halen geçerli. Yeni bir üretici olarak hiçbir şekilde kaliteden, kullanıcı beklentilerinden ödün vermeyen bir akıllı cihazla pazara girmek istiyoruz. Amacımız bu. Özellikle yazılım boyutu. Biz de yolun başındayız. Tüm bunları optimize ederek, güncelleyerek başlıyoruz. İlk siparişi 27 Aralık 2019’da Cumhurbaşkanımız verdi. İlk teslimatı Cumhurbaşkanımıza yaptık. DMO üzerinden devletin ihtiyacı olan araçlarla ilgili bir satın alma yapıldı. Dolayısıyla sipariş verildi. 2023 yılı için bu 500 adetlik sipariş, ilk etapta teslim edilecek.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmeyle beraber Togg teslimatlarının da söz verilen tarihlerde başladığını söylemek mümkün. Togg’un eve kadar gelerek teslimat yapması da araca verilen önemin bir göstergesi olmuş durumda.

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