IMEI numaranız güvende mi? Çekmecede aylarca bekleyen ya da yedekte tutulan akıllı telefonlar, 2025 yılı bitmeden önce önemli bir sorunla karşı karşıya kalabilir. 2024’te yürürlüğe giren ve milyonlarca kullanıcıyı etkileyen IMEI düzenlemesi, yıl sonunda tekrar kritik hâle geliyor. Peki kullanılmayan telefon ne olur, kullanılmayan telefon kapanır mı, kullanılmayan telefon ne zaman kapanır?

Kullanılmayan telefon kapanır mı?

Kullanılmayan telefon doğrudan kapanmaz, ancak 1 yıl boyunca hiçbir şekilde şebekeye bağlanmayan telefonların IMEI kayıtları otomatik olarak askıya alınıyor.

Bu da cihazın Türkiye’de hiçbir operatörde SIM kart ile çalışamayacağı anlamına geliyor. Telefon teknik olarak çalışsa bile, şebekeye erişimi tamamen kapatılıyor. Büyük ihtimalle bu cihazlar yurt dışından getirilen telefon statüsüne düşecek ve yalnızca 4 ay kayıt yaptırmadan kullanılabilecek. Ancak şimdilik güzel haber şu ki, ücretsiz olarak bu telefonların yeniden kaydını yapabiliyorsunuz.

Kullanılmayan telefon ne zaman kapanır?

Mevzuata göre bir telefonun IMEI’si, 12 ay boyunca tek bir kez bile sinyal almazsa askıya düşüyor. 2025 yılı için açıklanan tarihlere göre, yıl boyunca hiç şebeke görmeyen cihazlar 31 Aralık 2025 itibarıyla pasif hâle getirilecek.

Kullanılmayan telefon numarası silinir mi?

Bu durumda silinen şey telefon numarası değil, cihazın IMEI kaydı oluyor. IMEI askıya alındığında telefon kapatılmıyor; yalnızca operatör üzerinden hizmet verilmiyor. Yani “cihaz numaraları” değil, cihazın şebeke erişimine izin veren IMEI kaydı devre dışı kalıyor.

Cihazınızı yine arama dışındaki işler için kullanabileceksiniz, fakat cihazınızı hiçbir engele takılmadan kullanmak istiyorsanız, yeniden IMEI kaydı yaptırmanız gerekecek. Kapanan telefonlar yurt dışı telefon gibi sayılacak, yani IMEI numarası başına 4 ay kullanım hakkınız olacak. Çift SIM’li cihazlarda bu süre 8 aya kadar çıkıyor.

Bu bağlantıda yer alan yazımızda sizlere yurt dışı telefonların nasıl 8 ay Türkiye’de kullanılabileceğini aktarmıştık. Eğer cihazınız kapandıysa bu adımları deneyebilirsiniz.

Bununla beraber, kullanılmayan telefon statüsünde olup kaydı düşen cihazlar için e-Devlet üzerinden ücretsiz IMEI kayıt başvurusu yapabilirsiniz.

Kullanılmayan telefonun kapanmaması için ne yapmalı?

Uzmanlar oldukça basit bir yöntem öneriyor: Telefona belli aralıklarla SIM takıp şebeke bağlantısı sağlamak. Yani çekmecede duran telefonu haftalar ya da aylar içinde bir kez bile açıp birkaç saniyeliğine operatör sinyali aldırmak IMEI’nin askıya düşmesini tamamen engelliyor.

Bu yöntem özellikle:

Yedek telefonlar,

Kutuya kaldırılmış eski modeller,

İş için bekletilen cihazlar

için son derece önemli.

Kullanılmayan telefon IMEI’si nasıl açılır?

IMEI askıya alındıysa cihazı yeniden aktif hâle getirmenin tek yolu e-Devlet üzerinden resmi başvuru yapmak. Bu işlem onaylanana kadar telefon tekrar şebekeye bağlanamıyor. Cihazınızın kapanıp kapanmadığını öğrenmek için önce bu bağlantıdan e-Devlet IMEI sorgulama ekranına gitmeniz gerekiyor, eğer kapandıysa, bu bağlantıdan yeniden IMEI kayıt başvurusu yapmanız gerekiyor. Ancak bu başvuru şu an için ücretsiz.

Kullanılmayan telefon nasıl saklanır?

Telefonu:

Bataryası tamamen bitik halde bırakmamak, (en iyisi yüzde 40-50 seviyesinde bırakmak olacaktır)

Ara ara açarak kısa süreli şebeke bağlantısı sağlamak,

Uzun süre kapalı bir ortamda tutmamak, hava almasını sağlamak

gerekiyor. Aksi hâlde cihaz kullanılamaz hale gelebilir, zira batarya şişmesi gibi durumlar yeni cihazlarda serviste pil değişimi yapılmadan çözülemiyor.

Peki sizce bu düzenleme gerekli mi? Özellikle yedekte bekleyen cihazlar için bu uygulama kullanıcıları zorluyor mu?