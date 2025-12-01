Türkiye’de uzun süredir tartışılan ÖTV muafiyeti konusunda çok kritik bir gelişme yaşandı. Peki bu karar engelli bireyler için ne anlama geliyor? ÖTV muafiyeti kapsamında uygulanan 10 Yıl Bekleme Şartı gerçekten tarih mi oluyor? Bu düzenlemenin sosyal hayata ve ulaşım erişimine nasıl yansıyacağı, şimdiden herkesin aklında soru işaretleri oluşturmuş durumda.

İçindekiler Engelli araçlarında ÖTV muafiyeti için getirilen 10 yıl bekleme şartı kaldırılıyor

Engelli araçlarında ÖTV muafiyeti için getirilen 10 yıl bekleme şartı kaldırılıyor

ÖTV muafiyeti hakkında Danıştay’ın verdiği yeni karar, Türkiye’de engelli bireylerin araç alım süreçlerini doğrudan etkileyecek nitelikte. Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin Arslan’ın açıklamasına göre Danıştay 7. Dairesi, engelli araçları için uygulanan 10 yıl bekleme şartı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar, uzun yıllardır tartışmalara neden olan ve çok sayıda engellinin mağduriyet yaşadığı uygulamanın artık kaldırılacağını gösteriyor.

Kararın detaylarına bakıldığında, ÖTV muafiyeti ile alınan aracın satılması hâlinde ikinci bir araç almak için 10 yıl beklemeyi zorunlu kılan düzenlemenin hem hukuki açıdan sorunlu olduğu hem de engelli bireylerin günlük yaşamlarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Danıştay, özellikle bu uygulamanın engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımını kısıtladığını vurgulayarak kararın yürütmesini durdurdu. Böylece daha önce aracını satan veya devreden engelli bireyler, artık yıllarca beklemeden yeniden ÖTV muafiyeti kapsamında araç alabilecek.

Bu düzenlemenin teknik arka planında, suistimalleri önlemek amacıyla getirilen sınırlamalar bulunsa da, uygulamanın geniş kesimleri mağdur ettiği sık sık gündeme geliyordu. Özellikle ulaşım ihtiyacı yüksek olan engelli bireyler için 10 yıl bekleme şartı, günlük yaşamda ciddi zorluklara yol açıyordu.

Danıştay’ın tespitine göre, değişikliğin hem önceki dönemde araç satanlar hem de yeni araç almak isteyenler için geri dönük uygulanması da “açıkça hukuka aykırı” bulundu.

İlginizi Çekebilir: Elektrikli araçlara yol vergisi geldi! Bu nasıl iş?!

Yeni kararla birlikte 27 Aralık 2024’ten önce ÖTV muafiyeti ile araç alan engelliler, araçlarını beş yılın ardından satmış olsalar bile artık yeniden muafiyetten yararlanabilecek. Bu kararın TOGG T10X, Toyota Corolla, Hyundai Bayon, Renault Megane ve benzeri popüler modellerde talebi artırması bekleniyor. Böylece hem kamuoyunda hem de otomotiv sektöründe geniş yankı uyandıracak bir sürecin kapıları açılmış oluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? ÖTV muafiyeti için alınan bu karar sizce yeterli mi? Engelli bireylerin araç erişimini kolaylaştıran bu düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!