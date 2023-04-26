Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü’ndeki SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Togg kredisinin detaylarını açıklayan Erdoğan, “Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50’si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak.” açıklamasında bulundu. İşte Togg kredisinin detayları!

Togg Kredisi Sayesinde Herkes Togg Alabilecek!

Erdoğan’ın açıklamalarına göre, amu bankaları, araç fiyatının %50’sine kadar 0,99 faiz ve 36 ay vadeyle kredi verecek. Geçtiğimiz gün duyurulan Togg’a özel kredi fırsatıyla, Togg T10X için normalde verilen kredi sınırlarının ötesine geçilerek, arabanın alınması kolaylaştırılacak.

Normal koşullar altında, 1,2 milyon TL ve üzeri fiyatlı araçlar için maksimum 12 ay vadede aracın fiyatının %20’si kadar kredi verilirken, Togg T10X için bu sınırlar esnetilerek daha uzun vade ve daha yüksek kredi çekebilme imkanı sağlanacak.

İlk etapta satışa sunulan olan 1.215.000 TL fiyatlı “T10X V2 RWD Uzun Menzil” modelinin fiyatının yarısı nakit ödendiğinde, kalan kısım için çekilecek 607.500 TL’lik kredinin aylık ödemesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı oranlara göre yaklaşık 21.000 TL civarında olacağını söylemek mümkün. Diğer yandan, “T10X V2 RWD Standart Menzil” versiyonunun yaklaşık yarısı olan 500.000 TL’lik kredi için aylık ödemelerin 17.000 TL civarında olacağını söylemek mümkün.

Togg kredisi ile beraber normalden daha yüksek oranda ve daha uzun vadede kredi kullanmak mümkün olacak. Bu krediyle vatandaşın Togg’u alması kolaylaşabilir. Görünen o ki, ülkemizde Togg satışını teşvik etmek için çok ciddi adımlar atılacak. Togg zaten bankalar kredi vermeden bile çok sipariş almıştı. Umuyoruz ki bu adımların hayata geçmesiyle beraber ilerleyen dönemlerde satışlar daha iyi bir hal alır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu Togg satışlarını nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!