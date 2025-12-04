iOS 18 kullanıcıları için kritik bir dönem başladı. Apple neden şimdi bu kadar ısrarcı davranıyor, yeni sürüme geçmeyenleri ne bekliyor? iOS 18 gerçekten yolun sonuna mı geliyor, yoksa kullanıcılar bir süre daha mevcut sürümde kalabilecek mi? Türkiye’de milyonlarca iPhone sahibini ilgilendiren bu gelişme, önümüzdeki aylarda büyük bir dönüşümün habercisi olabilir.

Apple, iOS 18 kullanıcılarının iOS 26.1’e geçmesini istiyor!

iOS 18 kullanan kullanıcılar için Ayarlar menüsünde dengeler resmen değişti. Apple, artık iOS 26.1 sürümünü doğrudan “önerilen güncelleme” olarak öne çıkarıyor. Daha önce alt kısımda isteğe bağlı olarak sunulan yeni sürüm, artık en üstte yer alıyor. Böylece eski iOS ikinci plana itilmiş durumda. Apple bu hamleyle kullanıcıları zorlamadan ama güçlü bir yönlendirme ile yeni sürüme doğru itiyor.

Bu değişikliğin arkasında açık bir hedef bulunuyor: iOS 26’nın yaygınlaşma hızını artırmak. Apple resmi olarak “zorunlu” bir geçiş uygulamasa da, iOS kullanıcılarının karşısına artık ağırlıklı olarak yeni sürüm çıkıyor. Özellikle Türkiye’de birçok kullanıcı, alıştığı sistemden kopmak istemediği için uzun süredir iOS 18 kullanmaya devam ediyordu.

Yeni sürüme karşı mesafeli durulmasının en büyük nedenlerinden biri, iOS 26 ile gelen “Liquid Glass” arayüz tasarımı. Bu tasarım, iPhone ekranında alışılmış düzeni ciddi biçimde değiştiriyor. Bazı kullanıcılar bu yeniliği modern bulurken, bazıları için fazla radikal bir dönüşüm anlamına geliyor. Bu yüzden eski iOS halen güvenli liman olarak görülüyor.

Şu an için Apple, eski iOS üzerinde kalan kullanıcılara güvenlik güncellemeleri sunmaya devam ediyor. Ancak bu desteğin sonsuza kadar sürmeyeceği açıkça ifade ediliyor. Önümüzdeki aylarda Apple, büyük ihtimalle iOS 18 seçeneğini tamamen kaldıracak ve uyumlu tüm cihazlar için tek seçenek olarak iOS 26’yı bırakacak. Güvenlik yamalarından faydalanmak isteyen kullanıcılar da o noktada geçiş yapmak zorunda kalacak.

Bir diğer kritik detay ise geri dönüşün mümkün olmaması. iOS 18’den iOS 26’ya geçiş yapan kullanıcılar, eski sürüme teknik olarak geri dönemiyor. Bu da özellikle kararsız kullanıcıları daha temkinli davranmaya itiyor. Apple henüz resmi geçiş oranlarını açıklamadı ancak geleneksel olarak bu verilerin Ocak veya Şubat aylarında paylaşılması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 18'de kalmayı mı tercih ediyorsunuz yoksa iOS 26'ya geçmeye hazır mısınız?