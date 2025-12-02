Türkiye’de cep telefonu aboneliği sistemini kökten değiştirecek yeni düzen, milyonlarca kullanıcının kafasında büyük soru işaretleri oluşturdu. Hatların neden 3 ay içinde kapanacağı, yabancılara neden özel numara verileceği ve aboneliklerde neden sıkı bir kimlik doğrulamasına geçileceği merak konusu.

Cep telefonu aboneliği sistemi yeni düzene geçiyor!

Cep telefonu aboneliği konusunda getirilen yeni düzenlemeler, özellikle kimlik doğrulama süreçlerini tamamen dijital ve güvenlik odaklı bir yapıya taşıyor. TBMM’ye sunulan tasarıya göre, artık elektronik doğrulama kabiliyeti olmayan kimlik belgeleri ile abonelik açma dönemi tamamen kapanıyor.

Operatörlerin, kişilerin kimliğini yüz tanıma veya parmak izi gibi biyometrik bir özet verisiyle doğrulaması zorunlu hâle geliyor. Bu kapsamda, cep telefonu aboneliği işlemlerinde kimlik belgesinin yanında biyometrik veri doğrulaması da talep edilecek.

Buna ek olarak, yabancı uyruklu vatandaşlar için kapsamlı bir düzenleme yapılıyor. Eğer yabancı kullanıcı, elektronik doğrulama destekli bir kimlik belgesine sahip değilse, operatörler kimlik teyidini Göç İdaresi üzerinden edinecek. Diplomatik statüye sahip kişiler ise bu zorunluluktan muaf tutulacak. Yeni adımlar, Türkiye’deki cep telefonu aboneliği süreçlerinin hem şeffaf hem de takip edilebilir bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.

Düzenlemenin en dikkat çekici maddesi ise pasif hatların 3 ay içinde otomatik kapatılacak olması. Operatörler, abonelerin hayatta olup olmadığını belirli periyotlarla resmi makamlardan sorgulayacak. Eğer teyit sağlanamazsa, abonelik geçersiz sayılıp hat kapatılacak. Bu adımın, dolandırıcılık, hırsızlık ve banka kartı dolandırıcılığı gibi suçlarda kullanılan sahte hatların önüne geçmek amacıyla getirildiği belirtiliyor.

Ayrıca, bir kişi adına çok sayıda hat açılmasının önüne geçilecek. BTK’nın belirleyeceği sınırın üzerinde cep telefonu aboneliği oluşturulamayacak ve bu hatlara hizmet verilmeyecek.

Tasarıya göre yabancılara özel numara tahsis edilerek, kayıt dışı kullanımın tamamen engellenmesi amaçlanıyor. Kurallara aykırı işlem yapan operatörlere ise hat başına 20 bin lira ceza kesilecek.

Yabancı kullanıcıların hatlarını düzenlemeye uygun hâle getirmesi için 6 aylık bir geçiş süresi tanınıyor. Böylece suç amaçlı kullanılan mobil hatların tespiti ve anında kapatılması hedefleniyor. Yeni sistem, Türkiye’de cep telefonu aboneliği alanında güvenlik odaklı yeni bir dönemi başlatmış durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de cep telefonu aboneliği alanında başlatılan bu yeni dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?