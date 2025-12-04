Redmi Note 15 Serisi’ni daha önce Çin lansmanındaki özelliklerle değerlendirmiştik ancak bu videoda global pazara gelen ve Türkiye’de satışa çıkacak modelleri ele aldık. Bu nedenle anlattıklarımız, global sürümlerin teknik özelliklerini temel alıyor. Seride özellikle tasarım detaylarında, kamera yapılandırmalarında ve işlemci tercihlerinde bölgesel farklılıklar olduğunu gördük ve değerlendirmeyi tamamen Türkiye’ye gelecek versiyonlar üzerinden yaptık.

Serinin en güçlü modeli Redmi Note 15 Pro+ ile başladık. 7.91 mm kalınlığında ve 207 gram ağırlığında olan cihaz; Glacier Blue, Mocha Brown deri ve siyah renk seçenekleriyle sunuluyor. Dört taraftan kavisli 6.83 inçlik 1.5K çözünürlüklü OLED ekran, 120Hz yenileme hızıyla birlikte geliyor. Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi, 8 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle eşleşmiş durumda. 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro sensör üçlü yapıyı oluştururken, önde 32 MP kamera bulunuyor. 6.500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği de Pro+ modelinin temel teknik detayları arasında.

Redmi Note 15 Pro modelinde ise düz bir ekran tasarımıyla karşılaşıyoruz. Mavi, mor, altın ve siyah renklerle gelen telefon 7.78 mm kalınlığında, 210 gram ağırlığında. Aynı 6.83 inç 1.5K 120Hz OLED ekranı kullanan bu model, Dimensity 7400 işlemcisiyle ayrışıyor. 8 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri mevcut. Kamera tarafında yine 200 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro yapılandırması korunmuş. Selfie tarafında 20 MP sensör var. 6.580 mAh batarya ve 45W şarj da Pro’nun teknik paketi içinde.

Serinin giriş modeli Redmi Note 15 ise daha hafif ve daha ince gövdesiyle konumlanıyor. Mavi, mor ve siyah renk seçeneklerine sahip cihaz 7.35 mm kalınlıkta ve 178 gram ağırlığında. 6.83 inç FHD+ AMOLED eğimli ekran ile geliyor. Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile eşleştirilmiş. 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş ve 20 MP selfie kameraları bu modelin temel fotoğraf özelliklerini oluşturuyor. 5.520 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği de Note 15’in teknik çerçevesi.

Son olarak global fiyatlar hakkında sızıntılar paylaşıldı ancak Türkiye fiyatları henüz açıklanmadı. Serinin Aralık sonu – Ocak başı döneminde Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor.. Mevcut global fiyatlandırma ve Türkiye pazarındaki konumlandırma dikkate alındığında Redmi Note 15 Serisi’nin 20.000 TL ile 30.000 TL aralığında bir seviyede satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

