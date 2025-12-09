Togg cephesinde bugün dikkat çeken önemli bir duyuru yapıldı. Son günlerde kullanıcıların özellikle Togg temsilci bayilerinin hangi illerde açılacağını, bu yeni bayilik yapısının satış sürecini nasıl değiştireceğini merak ettiği biliniyordu. Aralık ayı itibarıyla satış ve deneyim modeli tamamen yeni bir yapıya geçiyor!

Togg temsilci bayilik sistemi nasıl işleyecek? Hangi illere açılacak?

Togg, yeni temsilci bayilik yapısını Türkiye’de kullanıcıya daha yakın olma hedefi doğrultusunda devreye alıyor. İlk aşamada belirlenen illerde faaliyete başlayacak bu yeni yapı, araç ekosistemini daha hızlı erişilebilir hâle getirmeyi amaçlıyor. İşte Togg temsilci bayilikleri listesi:

Antalya – Koluman

Gaziantep – Koluman

Bursa – Koçaslanlar Mobilite

Trabzon – Beyazlı Otomotiv

Tekirdağ – Volkan Otomotiv

Togg kullanıcıları bu temsilci noktalarda T10X ve T10F modellerini fiziksel olarak inceleyebilecek, ayrıca Trugo’nun hızlı şarj altyapısı ve Trumore dijital hizmet platformu hakkında detaylı bilgi alabilecek. Satın alma süreci ise tamamen dijital ilerliyor: Kullanıcılar, temsilci yönlendirmesiyle siparişlerini Trumore üzerinden oluşturacak ve teslimatı seçtikleri noktadan gerçekleştirecek.

Şirket bu yeni modelde satış sonrası hizmetleri de lokasyonun yapısına göre yeniden düzenliyor. Bazı temsilci merkezlerinde bakım ve servis hizmeti aynı tesis içinde verilirken, bazı illerde servis işlemleri yetkili servis noktalarında sağlanacak. Böylece kullanıcılar bilgi alma, deneme sürüşü, teslimat ve servis gibi tüm süreçleri kesintisiz şekilde deneyimleyebilecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre temsilci bayilik seçim süreci oldukça titiz ilerliyor. Finansal güç, servis ve satış ekiplerinin yetkinlikleri, teknolojik altyapı, tesis kalitesi ve hizmet standartları bu değerlendirmede temel kriterler arasında. 2025 yılında toplam beş temsilci bayilik üzerinden ilerlenerek, kullanıcı geri bildirimleri ve saha verileri ışığında sistemin performansı yakından takip edilecek.

Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da yeni modelin önemine dikkat çekerek, kullanıcıların her temas noktasında güçlü bir destek deneyimi yaşayacağını belirtti. Tosyalı, Antalya’dan Trabzon’a genişleyen temsilci ağının ekosistemi daha görünür ve ulaşılabilir hâle getireceğini ifade etti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Temsilci bayilik sisteminin kullanıcı deneyimine etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?