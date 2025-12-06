Aselsan sağlık teknolojilerinde oyunun kurallarını değiştiriyor! Son dönemde peş peşe gelen açıklamalar, Aselsan imzalı cihazların sadece askeri alanda değil, sivil sağlık sisteminde de kritik rol üstleneceğini işaret ediyor. Ancak asıl gelişmeler henüz tam olarak sahaya yansımış değil.

Aselsan kalp ve röntgen cihazları kullanılmaya başlandı!

Aselsan, Sağlık Bakanlığı ile yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda yerli üretim sağlık teknolojilerini Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya başladı. Ankara’da 25 farklı noktaya yerleştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları bu adımın en somut örneklerinden biri oldu. Şirket tarafından geliştirilen bu cihazlar, ani kalp durmalarında ilk müdahaleyi mümkün kılarak hayati bir boşluğu dolduruyor.

Yeni nesil Aselsan OED cihazları, sadece şok verme özelliğiyle değil; anlık konum takibi, batarya seviyesi izleme ve aktiflik kontrolü gibi gelişmiş dijital özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sistem, 7 gün 24 saat Sağlık Bakanlığı tarafından izleniyor. Böylece herhangi bir cihazın arızalanması ya da devre dışı kalması anında tespit edilebiliyor. Bu yapı, özellikle kalabalık kamusal alanlarda saniyelerin hayati olduğu durumlar için büyük bir güvence sunuyor.

İlginizi Çekebilir: ASELSAN & TÜBİTAK SAGE ortaklığıyla geliştirilen GÖKSUR füze sistemi oyunu değiştirecek

Aselsan cephesindeki bir diğer kritik gelişme ise mobil dijital röntgen cihazlarının teslim edilmesi oldu. Toplamda 30 adet teslim edilen HealthView ADR-100M ve ADR-M100 modelleri, yüksek çözünürlüklü görüntüleme, düşük radyasyon seviyesi ve duvar arkasından çekim gibi teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Bu cihazlar, yalnızca Türkiye pazarı için değil, uluslararası ölçekte de rekabet edebilecek seviyede konumlanıyor.

Şirket, bugüne kadar üretilen 27 binden fazla ventilatör ve OED cihazının yarısını 26 ülkeye ihraç ederek sağlık teknolojilerinde ihracat gücünü de kanıtlamış durumda. 2026 yılı itibarıyla yerli kalp akciğer makinesi ve manuel defibrilatör üretiminin de seri hale gelmesi planlanıyor. 2030’a kadar ise en az 11 farklı tıbbi cihazın tamamen yerli olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirket imzalı sağlık teknolojilerinin Türkiye’nin sağlık altyapısındaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!