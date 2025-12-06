Türkiye’de oyun dünyası her ay yeni sürprizlerle çalkalanırken, Amazon Prime Gaming Aralık 2025 listesi de oyuncularda büyük bir merak yarattı. Peki bu ay hangi oyunlar ücretsiz oluyor? Bu ücretsiz oyunlar Türkiye’deki oyuncular için ne ifade ediyor? Amazon Prime Gaming bu ay neleri değiştiriyor?

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları açıklandı! (Aralık 2025)

Amazon Prime Gaming Aralık ayı sürprizlerini açıklarken, abonelere tam 13 adet ücretsiz oyun ve çeşitli oyun içi hediyeler sunduğunu duyurdu. Bu ayın dikkat çeken tarafı ise kütüphanenin artık tamamen Amazon Luna ile entegre çalışması ve bulut tabanlı oyun deneyiminin güçlendirilmesi.

Listenin öne çıkan yapımları arasında Fallout 76, PlateUp!, New Tales from the Borderlands ve iki ayrı Dungeons & Dragons serisi yer alıyor. Üstelik Luna tarafında da Rise of the Tomb Raider ve World War Z gibi popüler oyunlar bulut üzerinden erişime açılmış durumda.

Aralık 2025 Ücretsiz Oyun Takvimi

Oyun Erişim Tarihi New Tales from the Borderlands Erişime Açıldı Dungeons & Dragons: Dark Sun Series Erişime Açıldı Gas Station Simulator Erişime Açıldı Lovecraft’s Untold Stories Erişime Açıldı Another World: 20th Anniversary Edition 13 Aralık Fallout 76 13 Aralık Fort Solis 13 Aralık Dark City: Kyiv Collector’s Edition 13 Aralık PlateUp! 20 Aralık Dungeons & Dragons: Krynn Series 20 Aralık Dream Tactics 20 Aralık Big Adventure: Trip to Europe 6 CE 26 Aralık Gunslugs 26 Aralık

Türkiye’de Amazon Prime aboneliğinin ilk ay ücretsiz, sonrasında ise aylık 50 TL oluşu, bu ayın hediyelerini oldukça cazip hâle getiriyor. Hem bütçe dostu hem de geniş bir kütüphane sunması nedeniyle Prime Gaming’in Aralık 2025 listesi Türkiye’de oyun severler arasında sıkça konuşuluyor.

Tüm bu içerikler Aralık ayında oyun dolu bir dönem yaşatırken, Amazon Prime Gaming abonelerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

