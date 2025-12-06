Hollywood bugünlerde oldukça hareketli ve bu gündemin merkezinde de ünlü yönetmen Quentin Tarantino bulunuyor. Peki Quentin Tarantino neden bir anda tartışmaların odağı hâline geldi? Paul Dano hakkındaki eleştirileri gerçekten haklı mıydı yoksa oyuncu topluluğu tarafından yanlış mı anlaşıldı? Türkiye’de sinema severler bu gerginliği nasıl yorumluyor?

Tarantino’nun yerin dibine soktuğu Paul Dano’ya Hollywood’dan destek geldi!

Quentin Tarantino, son açıklamalarında ünlü oyuncu Paul Dano hakkında oldukça sert ifadeler kullanınca Hollywood adeta karıştı. 2007 yapımı “Kan Dökülecek” filmiyle bilinen Paul Dano için “Silik, zayıf ve etkisiz bir oyuncu” yorumunu yapan yönetmen, özellikle sinema topluluğunda büyük tepki topladı. Bu sert söylem, yönetmenin son yıllarda verdiği en provokatif demeçlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Birçok oyuncu, Paul Dano’ya yöneltilen bu ifadeler sonrası sesini yükseltti. Bunların arasında Alec Baldwin, Brad Garrett, Josh Gad ve Marvel yıldızı Simu Liu gibi isimler yer alıyor. Hatta “Kan Dökülecek” filminde rol alan Colleen Foy bile Quentin Tarantino’nun yıllar önceki övgü dolu tepkilerini hatırlatarak çelişkiye dikkat çekti. Bu durum, Türkiye’deki sinema takipçileri arasında da “Tarantino gerçekten bu kadar sert mi konuştu?” sorusunu beraberinde getirdi.

Alec Baldwin, Instagram üzerinden paylaştığı videoda Paul Dano için açık bir destek mesajı vererek “Onu seviyorum” dedi. Brad Garrett, Baldwin’in açıklamasını “Ben de!” diyerek destekledi. Simu Liu, Paul Dano için “İnanılmaz bir oyuncu” ifadesini kullanırken, Josh Gad ise “Zamanımızın en iyi aktörlerinden biri” diyerek tartışmayı başka bir seviyeye taşıdı.

Colleen Foy’un açıklamaları ise tartışmayı daha da büyüttü. Foy, ünlü yönetmen ile aynı salonda yer aldığı özel gösterimde yönetmenin Paul Dano performansından çok etkilendiğini söyledi. Bu nedenle yeni açıklamaların önceki gözlemlerle çeliştiğini belirtti. Dillon Freasier de filme dair övgülerini sürdürerek kadronun kusursuz seçildiğini aktardı.

