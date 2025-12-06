Togg için son dönemde en çok merak edilen sorulardan biri sonunda yanıt buldu. Togg yerli üretim mi, gerçekten Türkiye’de mi geliştiriliyor, parçalarının ne kadarı yerli? Süregelen bu tartışmalar 2025 verileriyle farklı bir boyuta taşındı. Peki Togg yerlilik oranı 2025 verileri ne söylüyor, yerli üretim mi sorusu artık netleşti mi?

Togg yerlilik oranı ne kadar? Togg’un yüzde kaçı yerli? (2025)

Togg, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2025 yılı yerli katkı oranları listesinde adından güçlü şekilde söz ettirdi. Açıklanan resmi verilere göre modeller, Türkiye’de seri üretilen otomobiller arasında en yüksek yerlilik seviyesine ulaşan araçlar arasında yer aldı.

Özellikle yerlilik oranı başlığı altında açıklanan rakamlar, “Togg yerli üretim mi” sorusuna net bir cevap sundu. T10X modeli yüzde 74,9’luk yerli katkı oranına ulaşırken, yeni T10F modeli ise yüzde 77,8 ile daha da yukarıya çıktı.

Bu rakamlar yalnızca teknik bir veri değil, aynı zamanda Türkiye otomotiv sanayii açısından da kritik bir eşik anlamına geliyor. Yerlilik payının yüzde 75 bandını aşması, tedarik zincirinde yerli firmaların ağırlığının ciddi biçimde arttığını gösteriyor. Taşıtın özellikle batarya altyapısı ve akıllı sürüş sistemlerinde yerli mühendislik katkısının yükselmesi, 2025 tablosunu belirleyen ana unsurlar arasında gösteriliyor.

2025 sonuçları Türkiye’de elektrikli araç pazarında da dengeleri değiştiriyor. Artan yerlilik oranı, sadece üretim tarafında değil, fiyat istikrarı ve ihracat kabiliyeti açısından da önemli avantajlar sunuyor. Döviz dalgalanmalarına karşı daha dirençli bir maliyet yapısı oluşurken, Avrupa pazarına açılabilecek rekabetçi bir üretim modeli de güç kazanıyor.

Açıklanan bu tablo, yerli üretim mi sorusunun artık teknik verilerle desteklenen net bir yanıtı olduğunu gösteriyor. Türkiye’de geliştirilen yazılım altyapısı, yerli mühendislik çözümleri ve üretim süreçlerinin artan payı sayesinde, 2025 itibarıyla sadece bir otomobil değil, aynı zamanda stratejik bir sanayi yatırımı olarak da konumlanıyor.

