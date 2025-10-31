Togg T10X almak isteyenler için sosyal medyada yayılan yeni bir iddia gündemi karıştırdı. Son günlerde bazı ikinci el satıcıların araç donanımlarında oynama yaparak, alt donanım seviyesindeki modelleri üst versiyon gibi göstermeye çalıştığı öne sürülüyor. Peki gerçekten neler oluyor? İkinci el Togg T10X alırken nelere dikkat edilmeli?

İkinci el Togg T10X alacaklar dikkat! Tuzağa düşmeyin

Togg T10X modelleri arasında özellikle V1 Uzun Menzil ve V2 Uzun Menzil farkı büyük önem taşıyor. Ancak son haftalarda sosyal medyada, bazı satıcıların Togg T10X V1 modellerine V2 jant takarak aracı yanlış tanıttığı yönünde paylaşımlar artmış durumda. Bu araçların ilanlarda “V2 Uzun Menzil” olarak gösterilmesi, alıcılar açısından ciddi bir karışıklık yaratıyor.

Uzman tavsiyesi ise net: Aracı satın almadan önce mutlaka şasi numarası üzerinden doğrulama yapın. Bu sayede modelin orijinal donanım seviyesi, batarya kapasitesi ve üretim bilgileri kontrol edilebilir. Özellikle sosyal medyada paylaşılan “görsel farklılıklarla kandırılmayın” uyarısı, son dönemde birçok kullanıcı tarafından da destekleniyor.

Togg T10X V1 ve V2 arasındaki temel farklar neler?

Togg T10X modelleri arasında donanım ve performans farkı oldukça belirgin. Bu farklar, sadece menzil ya da jant tasarımıyla sınırlı değil; batarya kapasitesinden şarj hızına kadar uzanıyor. İşte Togg T10X V1 ve V2 arasındaki temel farklar:

Menzil: Togg T10X V1 , şehir içi kullanım odaklı bir model olarak 314 km menzil sunarken; V2 versiyonu uzun yol konforuna yönelik olarak 523 km’ye kadar yol yapabiliyor. Bu fark, batarya kapasitesinden aerodinamik verimliliğe kadar birçok unsurdan kaynaklanıyor.

, şehir içi kullanım odaklı bir model olarak 314 km menzil sunarken; versiyonu uzun yol konforuna yönelik olarak 523 km’ye kadar yol yapabiliyor. Bu fark, batarya kapasitesinden aerodinamik verimliliğe kadar birçok unsurdan kaynaklanıyor. Şarj Hızı: Şarj konusunda da fark açıkça görülüyor. V2 , 22 kW AC şarj desteğiyle daha hızlı dolum imkânı sağlarken, V1 yalnızca 11 kW AC desteğiyle daha uzun şarj süresine ihtiyaç duyuyor. Bu fark, günlük kullanımda zaman tasarrufu açısından oldukça önemli.

Şarj konusunda da fark açıkça görülüyor. , 22 kW AC şarj desteğiyle daha hızlı dolum imkânı sağlarken, yalnızca 11 kW AC desteğiyle daha uzun şarj süresine ihtiyaç duyuyor. Bu fark, günlük kullanımda zaman tasarrufu açısından oldukça önemli. Batarya: V1 versiyonunda 52,4 kWh kapasiteli batarya bulunuyor. V2 ise 88,5 kWh batarya ile hem menzil hem de enerji verimliliği açısından ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu fark, özellikle uzun mesafeli yolculuk yapan kullanıcılar için belirleyici bir unsur.

versiyonunda 52,4 kWh kapasiteli batarya bulunuyor. ise 88,5 kWh batarya ile hem menzil hem de enerji verimliliği açısından ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu fark, özellikle uzun mesafeli yolculuk yapan kullanıcılar için belirleyici bir unsur. Güvenlik ve Sürüş Destek Sistemleri: Togg T10X V2 , çevre görüş kamerası, ön/arka park sensörleri, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi sistemleri standart olarak sunuyor. V1 versiyonunda ise bu teknolojiler opsiyonel paketlerle alınabiliyor. Bu da V2’yi güvenlik bakımından bir adım öne taşıyor.

, çevre görüş kamerası, ön/arka park sensörleri, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi sistemleri standart olarak sunuyor. versiyonunda ise bu teknolojiler opsiyonel paketlerle alınabiliyor. Bu da V2’yi güvenlik bakımından bir adım öne taşıyor. Donanım: Togg T10X V2, kullanıcı konforunu artıran gelişmiş özelliklerle donatılmış durumda. Elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar; panoramik cam tavan; arka koltuk ısıtması; sekiz bölgeli ambiyans aydınlatma ve soğutmalı ön kol dayama gibi lüks detaylar bu versiyonda standart. V1 ise daha sade bir yapıya sahip olup, bu özelliklerin bir kısmını opsiyonel olarak sunuyor.

Tasarım tarafında da Togg T10X V2 daha modern bir çizgiye sahip. Kare formdaki ön farlar, aerodinamik yapı ve genişletilmiş arka cam detayları dikkat çekiyor. Buna karşın bagaj hacmi, tasarım revizyonu nedeniyle V1’e kıyasla biraz daha küçük. İç mekânda ise ambiyans aydınlatmaları ve dijital gösterge panelindeki renk geçişleri, V2’nin daha premium bir his sunmasını sağlıyor.

İkinci el Togg T10X almak isteyenler için en kritik tavsiye, sadece görsellere değil, teknik detaylara ve araç kimlik bilgilerine bakmak. Satıcıların araç üzerinde görsel değişikliklerle yanıltma girişiminde bulunabileceği gerçeği göz önüne alındığında, detaylı kontrol her zamankinden daha önemli.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İkinci el T10X piyasasında yaşanan bu durum sizce kullanıcı güvenini etkiler mi?