Türkiye pazarında hızlı yükselişiyle dikkat çeken BYD, son günlerde sipariş veren kullanıcıların yaşadığı teslimat sorunlarıyla gündemde. Markaya yönelik artan ilgi, bu kez araçların zamanında teslim edilememesi ve kapora iadeleriyle tartışma yaratmış durumda ve kullanıcılar da BYD’ye gümrük engeli mi geldi sorusuna cevap aramaya başladı.

BYD’ye gümrük engeli mi geldi? Bakan açıkladı!

BYD teslimat gecikmelerinin arkasında gümrük kaynaklı bir engel olduğu iddiaları kısa sürede kamuoyuna yansıdı. Ancak Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu söylentilere açık bir dille karşı çıktı. Yapılan açıklamada, gümrüklerde genel bir ithalat durdurulması bulunmadığı net şekilde ifade edildi.

Şirket özelinde yaşanan sorunların, firmaların kendi kontenjan planlamaları ve teminat yükümlülüklerinden kaynaklanan münferit durumlar olduğu vurgulandı. Bakanlık açıklamasına göre, vergi muafiyeti ve teşvik kapsamında ithal edilen araçlar için teminat mektubu zorunluluğu bulunuyor.

Şirket gibi yüksek hacimli ithalat yapan markalarda, kontenjan aşımı ya da bu teminat süreçlerindeki gecikmeler, araçların gümrükten çıkışını yavaşlatabiliyor. Yetkililer, bu durumun sektöre genellenemeyeceğini ve şirket dahil hiçbir marka için toplu bir ithalat engelinin söz konusu olmadığını özellikle belirtiyor.

Türkiye’de yürürlükte olan mevzuata göre, araç siparişlerinde teslim süresi 45 günü aşamıyor. Bu sürenin aşılması halinde satıcı firmalara yaptırım uygulanması gündeme geliyor. Şirket ise teslimatın bu sınırı geçeceğini öngördüğü siparişleri şimdiden iptal ederek, müşterilere ödenen kaporaları iade etmeye başladı. Gümrükte herhangi bir takılma yaşamayan şirket araçlarında ise teslimatların sorunsuz şekilde devam ettiği ifade ediliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? BYD teslimat sürecinde yaşanan bu sorunlar, markaya bakışınızı etkiler mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!