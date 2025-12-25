Fiat Grande Panda Hibrit, markanın kısa süre önce satışa sunduğu tam elektrikli versiyonun ardından Türkiye pazarına eklenen yeni seçenek olarak dikkat çekiyor. Kompakt yapısı ve şehir kullanımına odaklanan karakteriyle model, önemli bir boşluğu dolduruyor. İşte Fiat Grande Panda Hibrit özellikleri ve fiyatı!

Fiat Grande Panda Hibrit özellikleri neler?

Fiat Grande Panda Hibrit, T-Gen 3 kodlu 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli motorla geliyor. Bu motor 100 beygir güç üretirken, eDCT şanzımana entegre edilen elektrik motoru 28 beygirlik destek sağlıyor. Sistem toplamda 110 beygir güç sunarak Grande Panda Hibrit’i şehir içi ve kısa mesafe kullanımlar için dengeli bir seçenek hâline getiriyor.

Grande Panda Hibrit’in maksimum hızı 160 km/s ile sınırlandırılırken, 0-100 km/s hızlanması 11,2 saniye olarak açıklanıyor. Kompakt sınıfta konumlanan modelin ortalama yakıt tüketimi ise donanıma göre 5 – 5,1 litre aralığında değişiyor. Bu değerler, Grande Panda Hibrit’in günlük kullanım maliyetleri açısından avantajlı bir tablo sunduğunu gösteriyor.

Fiat Grande Panda Hibrit, Icon ve La Prima olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Icon donanımında 16 inç stil jantlar, Pixel LED gündüz farları, LED ön ve arka farlar, 10 inç dijital gösterge paneli, 10,25 inç dokunmatik multimedya ekranı, elektrikli park freni, manuel klima, 6 hava yastığı ve sürüş destek sistemleri standart olarak yer alıyor.

Grande Panda Hibrit La Prima donanımında ise donanım seviyesi daha da yükseliyor. 17 inç alaşım jantlar, karartmalı arka camlar, tavan rayları, kablosuz şarj ünitesi, otomatik klima, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, 60/40 oranında katlanabilen arka koltuklar ve ek sürüş destek sistemleri bu pakette sunuluyor.

Fiat Grande Panda Hibrit, 3.999 mm uzunluk, 1.585 mm yükseklik ve 2.540 mm aks mesafesiyle kompakt sınıfta konumlanıyor. Hibrit versiyonun 412 litrelik bagaj hacmi, tam elektrikli versiyona kıyasla yaklaşık 50 litre daha fazla alan sunuyor.

Fiat Grande Panda Hibrit fiyatı ne kadar?

Fiat Grande Panda Hibrit, Türkiye’de farklı donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Aralık 2025 itibarıyla açıklanan güncel fiyat listesi aşağıdaki şekilde paylaşıldı.

Grande Panda 44 kWsa Elektrikli La Prima : 1.499.900 TL

: 1.499.900 TL Grande Panda Hibrit 1.2 MHEV 110 HP eDCT Icon : 1.599.900 TL

: 1.599.900 TL Grande Panda Hibrit 1.2 MHEV 110 HP eDCT La Prima: 1.699.900 TL

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Grande Panda Hibrit, sunduğu özellikler ve fiyatıyla sizin için yeterli bir seçenek mi? Düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşın!